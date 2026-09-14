El Niño ya impacta en Misiones: la Provincia asiste a casi 500 familias afectadas por el temporal

El Gobierno de Misiones mantiene desplegados operativos de asistencia, evaluación de daños y reconstrucción luego de los sucesivos temporales con granizo registrados desde el jueves, que afectaron a casi 500 familias en nueve municipios. Las acciones se desarrollan en el marco del Plan Integral de Prevención, Contingencia y Respuesta y se concentran especialmente en la zona norte de la provincia, donde organismos provinciales trabajan junto a las intendencias para atender las necesidades inmediatas y avanzar en la recuperación de viviendas y servicios.

Uno de los puntos más afectados fue Cruce Caballero, en San Pedro, donde un fenómeno con características de tornado dejó 22 familias damnificadas, provocó importantes daños materiales y causó una víctima fatal. Numerosas viviendas sufrieron pérdidas totales como consecuencia de la intensidad de los vientos.

Ante la emergencia, equipos de Protección Civil y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) desplegaron asistencia para las familias afectadas. Se entregaron materiales para la reparación de techos, chapas aportadas por el IPRODHA, colchones, maderas, frazadas y módulos alimentarios.

El operativo se desarrolla de manera coordinada con las intendencias, que participan del relevamiento de daños y de la identificación de las necesidades de cada familia para organizar la asistencia y acompañar la reconstrucción de los hogares.

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Servicio eléctrico en Cruce Caballero

En paralelo a la atención de las familias, cuadrillas de Energía de Misiones trabajan en la reconstrucción del tendido eléctrico destruido por el fenómeno meteorológico en Cruce Caballero.

Las tareas incluyen el reemplazo de la infraestructura dañada por los fuertes vientos, con el despliegue de nuevos postes y cables para avanzar en el restablecimiento del servicio en la zona afectada.

Los trabajos forman parte del operativo de recuperación posterior al temporal y se desarrollan en simultáneo con la reconstrucción de las viviendas, ante la magnitud de los daños registrados en la localidad.

Seguridad y asistencia en las zonas afectadas

La Policía de Misiones también desplegó operativos de prevención y asistencia en distintos puntos alcanzados por las tormentas, particularmente en Eldorado y otras localidades de la zona norte.

En San Antonio, los efectivos realizaron tareas preventivas ante la caída de postes sobre la Ruta Nacional 101, mientras que en las áreas rurales afectadas por el tornado participaron de los relevamientos y de las acciones destinadas a asistir a los damnificados.

El despliegue permitió acompañar las tareas de los demás organismos provinciales y municipales y mantener medidas preventivas en sectores donde los temporales provocaron daños en viviendas, caminos e infraestructura.

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Monitoreo ante emergencias

Las condiciones meteorológicas también demandaron tareas preventivas en El Soberbio. Allí, la Policía de Misiones integró el Comité de Crisis que realizó el seguimiento de la crecida y el posterior descenso del río Uruguay. El monitoreo continuó hasta que el nivel del río descendió a 7,80 metros, condición que permitió rehabilitar el paso fronterizo con Porto Soberbo.

Estas acciones forman parte del Plan Integral de Prevención, Contingencia y Respuesta que sostiene el Gobierno de Misiones para afrontar posibles impactos asociados al fenómeno El Niño. El esquema articula el trabajo del Ministerio Coordinador de Gabinete, la Subsecretaría de Protección Civil, organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad.

El plan contempla el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las cuencas de los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú, además del seguimiento de las precipitaciones registradas en las altas cuencas de Brasil. Esta información permite anticipar posibles crecidas y organizar preventivamente la respuesta para reducir el impacto de eventuales inundaciones.

También incluye el relevamiento de puntos críticos, protocolos de evacuación y refugio y centros de contención coordinados con los municipios. Ante situaciones de emergencia, prevé la disponibilidad de transporte, alimentos, insumos de primera necesidad y asistencia sanitaria y psicológica.

A su vez, funcionan comités de crisis locales integrados por la Policía de Misiones, Bomberos, Salud Pública y Defensa Civil, preparados para intervenir ante voladuras de techos, caída de árboles, interrupciones en rutas y puentes o crecidas de arroyos.

En ese marco, mientras continúan los relevamientos y trabajos de reconstrucción tras los últimos temporales, el Gobierno provincial mantiene articulados a los organismos responsables de la asistencia, la recuperación habitacional, los servicios públicos y la seguridad con los municipios afectados. El operativo combina la respuesta inmediata a las familias damnificadas con el monitoreo preventivo para anticipar nuevos eventos y reducir su impacto sobre las comunidades.

Fuente: Gobierno de Misiones.