El Niño: Zdero convocó a los intendentes y el Gobierno reclama mayor preparación municipal

El Gobierno del Chaco convocó a los intendentes de toda la provincia a una reunión para avanzar en la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El encuentro se realizará este jueves 17 de septiembre, desde las 8.30, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

La convocatoria se produce luego de que el Ejecutivo provincial advirtiera que solo el 46% de los municipios había presentado la información requerida sobre recursos disponibles, trabajos preventivos y mecanismos previstos para actuar frente a eventuales emergencias climáticas.

Qué se analizará en la reunión con los intendentes

Durante la jornada, el Gobierno presentará informes sobre el escenario climático, los avances del Plan de Contingencia provincial y distintas herramientas destinadas a organizar la respuesta territorial frente a posibles episodios de lluvias intensas, crecidas de ríos o anegamientos.

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También se dará a conocer el funcionamiento del Centro de Monitoreo, previsto como espacio de seguimiento y coordinación ante una eventual emergencia.

La secretaria coordinadora de Gabinete y responsable del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño, señaló que el objetivo es profundizar la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales, de manera que cada jurisdicción conozca sus recursos, responsabilidades y protocolos antes de que se produzca una situación crítica.

El Gobierno pide que cada municipio tenga su propio esquema de respuesta

En los últimos días, Meiriño había remarcado que la planificación requiere la participación de cada comuna. Entre la información solicitada por la Provincia se encuentra la identificación de responsables de Defensa Civil, los recursos disponibles y las medidas previstas para actuar durante una contingencia.

La funcionaria también puso el foco en tareas que dependen directamente de las administraciones municipales, como la limpieza de cunetas, el mantenimiento de desagües, la recolección de residuos y la conservación de los sistemas de drenaje urbano.

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Desde la Provincia, en tanto, señalaron que continúan las intervenciones sobre canales y obras vinculadas al escurrimiento del agua en distintos puntos del territorio chaqueño.

El Niño y un esquema dividido en tres etapas

El Comité Provincial de Emergencia trabaja sobre una planificación organizada en tres momentos: prevención, respuesta durante el evento y recuperación posterior. El objetivo es evitar que las decisiones comiencen a tomarse recién cuando aparezcan las primeras consecuencias del fenómeno climático.

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El Gobierno aclaró que el escenario previsto no implica necesariamente una emergencia, pero señaló que las proyecciones justifican anticipar medidas y reforzar la coordinación entre organismos provinciales y municipios.

La reunión del jueves servirá además para revisar qué localidades completaron sus planes de contingencia y establecer líneas de acción comunes para responder ante posibles eventos meteorológicos de mayor intensidad.