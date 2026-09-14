Caso Dahse: el ginecólogo acordó un resarcimiento para la víctima y frena el juicio oral

La Justicia de Corrientes homologó por unanimidad el acuerdo de reparación integral alcanzado en la causa de abuso sexual con acceso carnal contra el exmédico ginecólogo Gerardo Dahse La resolución se dio tras considerar que el imputado ya se encuentra cumpliendo una condena de 7 años de prisión y cuenta con una inhabilitación perpetua para ejercer la ginecología.

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La decisión fue adoptada luego de que se escuchara previamente a la víctima y en el marco del debate que había comenzado este lunes 14 de septiembre.

Reparación simbólica y apoyo comunitario

El acuerdo, impulsado por la abogada querellante Sofía Domínguez, trasciende el aspecto monetario e incorpora un compromiso directo con casas asistenciales comunitarias y territoriales. Según explicó la letrada, el objetivo central fue extraer una consecuencia constructiva de la etapa procesal.

"Pareció una oportunidad de que, además del castigo que ya está cumpliendo y que le corresponde, pueda salir algo positivo que pueda tener una consecuencia positiva además de todo el daño que ha generado a la víctima", señaló la letrada al straming de El Litoral.

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En ese sentido, Domínguez detalló que el pacto contempla una reparación social y simbólica orientada al bien común: "Es una reparación no solamente del resarcimiento del monto económico, sino una reparación social y simbólica que tiene que ver con la obligación de colaborar con casas asistenciales comunitarias que trabajan con talleres de masculinidades, varones que ejercen violencia y en contextos de consumo".

Para ello, se confeccionó un anexo con una lista de elementos necesarios para el mantenimiento de dichos espacios, que incluye lavarropas, camas, ollas y herramientas.

Alcance legal y la postura de la fiscalía

Desde la querella aclararon que esta medida no equivale a una mediación ni implica una exención de culpas para el acusado. "La mediación no se puede practicar en contextos de violencia de género porque no hay una igualdad entre partes", enfatizó la abogada, destacando que la decisión fue informada y consentida de forma libre por la víctima.

Además, agregó: "No respetar la voluntad de la víctima en estas condiciones es reproducir las violencias que se dicen que se pretenden erradicar".

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Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de juicio, Jorge Omar Semhan, manifestó su oposición al acuerdo de reparación integral sosteniendo que existía una imposibilidad legal para acordar en causas de abuso sexual. Sin embargo, el tribunal aprobó la propuesta presentada por las partes de manera unánime.

El cumplimiento del acuerdo está sujeto a estrictos plazos: el acusado cuenta con 24 horas para acreditar la transferencia del resarcimiento económico y un periodo de 30 días corridos para hacer efectiva la entrega de los materiales comunitarios. Solo tras presentar los comprobantes y el acta correspondiente ante el tribunal se evaluará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento; de lo contrario, el debate oral será reanudado inmediatamente.