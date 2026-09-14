"No les creo a ninguno": la tajante frase de la fiscal sobre los imputados que declararon en el juicio por Loan

En el marco de las audiencias que se llevan a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería nacional de la ciudad de Corrientes, la fiscalía ratificó la hipótesis principal sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. "Nosotros tenemos la hipótesis de la sustracción", aseveró la fiscal Tamara Pourcel, quien descartó de forma categórica que el menor se haya perdido o haya sufrido un atropello.

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En ese sentido, la funcionaria remarcó: "La hipótesis de que esto no fue un accidente, de que no es que lo pisaron al nene y lo ocultaron, sino que lo sustrajeron. Loan no se fue solo; a Loan lo levantaron y se lo llevaron".

Respecto al material probatorio incorporado al expediente, la fiscalía destacó la importancia de los peritajes científicos sobre los vehículos involucrado. "Tenemos pericias odorológicas, un montón de cuestiones que nos dicen: 'Loan estuvo en este vehículo, Loan se fue con estas personas, Loan no se fue solo'", detalló Pourcel, agregando de manera contundente que "la prueba del olor de Loan está en la camioneta de (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava".

Acusaciones cruzadas y la ruptura del pacto de silencio

Para la representación del Ministerio Público Fiscal, el círculo de sospechosos principales comparte la responsabilidad sobre el destino del niño. "Para nosotros los siete saben qué pasó", sostuvo la fiscal respecto a los acusados por la sustracción del menor.

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Asimismo, al referirse al comportamiento de los detenidos durante el debate oral, advirtió fisuras en la estrategia de la defensa: "Se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar unos con otros. Eso es lo que a nosotros nos da la prueba para decir que todos saben qué pasó y es por eso que están empezando a desligarse".

Al ser consultada sobre la veracidad de los testimonios de Laudelina Peña, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel, Pourcel fue tajante: "De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno".

A su vez, reafirmó la imputación por encubrimiento policial contra Maciel. "Hubo encubrimiento claramente de Maciel, por eso está imputado y por eso está acusado en este juicio", afirmó en declaraciones a Radio con Vos.

La extensión del juicio y la citación del abogado Codazzi

El desarrollo del proceso judicial perfila una duración prolongada dada la complejidad de la causa y el volumen de testimonios requeridos. "No sé si terminamos para diciembre; yo creo que puede llegar a continuar el año que viene porque tenemos más de 100 testigos", anticipó la fiscal.

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Finalmente, sobre la controvertida actuación del abogado José Fernández Codazzi —señalado por Laudelina como el responsable de manipularla para implantar hipótesis falsas—, la fiscalía confirmó su apoyo a la citación solicitada por la defensa.

"Codazzi viene a declarar como testigo y cuando declare vamos a analizar qué es lo que dice; analizaremos si hay falso testimonio o no y lo pediremos con los alegatos finales", concluyó la fiscal.