Violento ataque en Corrientes: descubrió mensajes en el celular de su pareja, citó al amante al monte y lo apuñaló

Un violento episodio de agresión armada conmociona al departamento correntino de Esquina. Un hombre descubrió mensajes en el teléfono celular de su pareja, utilizó el dispositivo para hacerse pasar por ella y citó al supuesto amante a una zona forestal en el Paraje Guayquiraró.

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La emboscada, que se dio el jueves pasado, derivó en disparos y un ataque con arma blanca que dejó a la víctima hospitalizada. El hecho se registró en la Segunda Sección de la localidad cuando el agredido, de apellido Vega, acudió al punto pactado en el monte creyendo que se encontraría con la mujer.

Al arribar al sector boscoso, fue sorprendido por la pareja de ella, un individuo identificado como R. D. P. Al advertir el engaño, ambos hombres iniciaron una acalorada discusión verbal en el lugar.

Disparos, forcejeo y herida de arma blanca

Según la denuncia radicada por Vega, en medio del cruce el agresor extrajo un arma de fuego, efectuó un disparo intimidatorio hacia el suelo y posteriormente jaló del gatillo en su dirección. Ante el ataque, la víctima intentó defenderse, lo que desencadenó un violento forcejeo entre ambos en el predio rural.

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Durante el enfrentamiento físico, R. D. P. empleó un arma blanca y le propinó a Vega una herida cortante en la zona del abdomen. A pesar de la gravedad de la lesión sufriente, el herido logró escapar de la zona forestal y caminó por sus propios medios hasta su vivienda, desde donde fue derivado en ambulancia al Hospital San Roque de Esquina.

El agresor se entregó a la Policía de Corrientes

Tras concretar el ataque, el agresor se trasladó por sus propios medios hasta la dependencia de la Policía de Corrientes en el Paraje Guayquiraró, donde se entregó de forma voluntaria ante las autoridades de guardia.

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En el caso tomó intervención la fiscalía de turno de Esquina, que dispuso las pericias correspondientes en la escena del hecho e inició las actuaciones judiciales para determinar la calificación legal y la situación procesal del detenido.