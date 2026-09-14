El gobernador de Corrientes sobre el aumento salarial a estatales: "En octubre vamos a poder tener una definición"

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la provincia otorgará un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales de la administración pública provincial. El mandatario precisó que la medida se anunciará durante el mes de octubre, una vez que se evalúe el comportamiento de la recaudación y la evolución de los indicadores económicos.

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"Aumento va a haber nuevamente antes de fin de año. Estamos siguiendo de cerca la expectativa de cómo va la recuperación de la economía, más que nada para no apurarnos y quedar cortos", sostuvo el jefe del Ejecutivo en Corrientes.

Asimismo, no descartó que el incremento otorgado alcance una cifra significativa: "Lo vamos a ver, quizás puede ser de dos dígitos. Va a depender si logramos generar el ahorro necesario para cumplir con la meta o si tenemos mayores ingresos por la nivelación de la coparticipación".

Evaluación de la pauta salarial y proyección hacia fin de año

Al analizar la política de sueldos implementada durante el ejercicio financiero, Juan Pablo Valdés recordó que la última recomposición general se aplicó en junio previo al pago del medio aguinaldo, complementada con actualizaciones en asignaciones familiares y otros conceptos del haber. Los trabajadores recibieron un incremento del 16 %, en lo que va del año.

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"Tratamos de esperar, pero que se queden tranquilos porque el aumento va a estar. En octubre vamos a estar en condiciones de tener un mejor panorama y poder tomar una definición", aseveró a radio Dos.

Respecto a la posibilidad de aplicar uno o dos tramos de corrección de sueldos antes del cierre del año, el gobernador explicó que la decisión dependerá de la estabilidad de los recursos provinciales. "Que sean uno o dos aumentos dependerá de cómo vaya el ritmo de la economía para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma como lo hemos hecho hasta acá", concluyó.