Plus de Refuerzo de septiembre: confirman el cronograma de pago de $100 mil

El Gobierno de la provincia inicia este martes 15 el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de septiembre. La liquidación del adicional alcanza a la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública de Corrientes, con un haber fijo de $100 mil por cada beneficiario que integra la pauta de sueldos provincial.

El gobernador de Corrientes sobre el aumento salarial a estatales: "En octubre vamos a poder tener una definición"

Desde la cartera de Hacienda ratificaron que los montos se acreditarán mediante las cuentas del Banco de Corrientes, organizados por la terminación del documento nacional de identidad de cada agente estatal.

Cronograma completo por terminación de DNI

El esquema de acreditación del Plus de Refuerzo se desplegará de forma progresiva a lo largo de la semana bajo el siguiente detalle de fechas:

Martes 15: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 16: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 17: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 18: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 21: DNI terminados en 8 y 9.

Juan Pablo Valdés presentó "Destino Corrientes" y lanzó un crédito de $10.000 millones para el turismo

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó que el último tramo fijado para el lunes 21 estará disponible de forma anticipada desde el sábado 19 en la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes y mediante la plataforma de banca móvil para todos los estatales provinciales.