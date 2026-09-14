Sarmiento descendió del Federal A tras 12 años y jugará el Argentino del Interior

Sarmiento de Resistencia perdió la categoría en el Torneo Federal A. La derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la octava fecha de la Reválida, terminó de confirmar este domingo el descenso del conjunto chaqueño después de 12 temporadas consecutivas en la divisional.

El partido se encaminaba hacia un empate sin goles en el estadio Manuel y Ramón Núñez, pero Agustín Favre apareció en tiempo adicionado y convirtió el único tanto del encuentro. El resultado dejó al equipo dirigido por Pablo Ríos sin margen para revertir su situación en la última jornada

Sarmiento llegó a Concepción del Uruguay obligado a conseguir un resultado que le permitiera mantener abierta la pelea por la permanencia. Sin embargo, la caída ante Gimnasia, combinada con la victoria de El Linqueño sobre Boca Unidos, terminó por volver irreversible su situación en la tabla de la Reválida.

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El descenso marca el cierre de una extensa etapa del Decano en la tercera categoría para los clubes indirectamente afiliados a la AFA. Sarmiento competía en el Federal A desde 2014 y ahora deberá reconstruir su camino desde una divisional que comenzará a disputarse precisamente el próximo año.

A Sarmiento todavía le queda un compromiso para cerrar formalmente su participación: recibirá a El Linqueño en el estadio Centenario, aunque el resultado ya no podrá modificar su destino deportivo.

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Qué torneo jugará Sarmiento en 2027

A diferencia de temporadas anteriores, el descenso no enviará al club directamente al Torneo Regional Federal Amateur. Desde 2027 comenzará a funcionar el Torneo Argentino del Interior, una nueva competencia ubicada entre el Federal A y el Regional Amateur dentro de la estructura de los clubes del interior.

El nuevo certamen tendrá al menos 64 equipos, se disputará entre abril y noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A. Los cuatro clubes que pierdan la categoría en el Federal A durante 2026 tendrán un lugar en esa primera edición, por lo que Sarmiento deberá afrontar allí la temporada 2027 con el objetivo de regresar.

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Para el club de Resistencia comienza así una nueva etapa deportiva después de más de una década en el Federal A, en una temporada en la que los resultados terminaron por dejarlo sin posibilidades de permanencia a una fecha del cierre.