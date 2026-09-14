Carlos Maslatón sobre Adorni: "Afanó pero afanó mal"

El analista financiero Carlos Maslatón consideró que el exjefe de gabinete libertario, Manuel Adorni, “afanó pero afanó mal”.

“No lo jodan más a Adorni con este tema. Afanó pero afanó mal, presionado por la emoción del cargo y sus beneficios y por su esposa que se había preparado toda la vida para ese momento”, escribió en la red social “X”.



Encuesta: empate técnico entre Milei y el peronismo en un escenario de "polarización sucia"

Maslatón sobre Adorni

“Le faltó escuela política para no dejar marcas, y eso que tenía ejemplos en el gobierno para seguir, pero tampoco se llevó tanto”, agregó el financista.

“Ni siquiera pidió ayuda para dibujar bien operaciones con Bitcoin, que era ideal, pero fue muy boludo”, aseveró.

El Niño ya impacta en Misiones: la Provincia asiste a casi 500 familias afectadas por el temporal

“Es un burro y todo lo hizo mal”

“En mis cálculos se alzó con lo que es normal y habitual para puestos de su importancia, solo que es un burro y todo lo hizo mal”, insistió el analista financiero.

“Para colmo, pobre tipo, al final lo traicionó Milei. Pero ya está, archiven el caso, no da para más”, finalizó Maslatón con su habitual estilo.

Adorni tiene hasta este miércoles 16 de septiembre para responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, aunque su defensa podría pedir una nueva prórroga de 15 días.