Aldo Leiva chocó con un auto de la Municipalidad de San Martín, gobernada por su hijo

Dos días después del choque protagonizado por el diputado nacional Aldo Leiva en la Ruta Nacional 11, el episodio sumó un dato que desplazó el foco de la mecánica del accidente hacia el vehículo que conducía: medios chaqueños informaron que el Toyota Camry figura registrado a nombre de la Municipalidad de General San Martín.

La información adquiere relevancia por el vínculo político y familiar con esa comuna. General San Martín es gobernada actualmente por Mauro Leiva, hijo del legislador nacional, quien ejerce la intendencia desde 2019.

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Según publicó Diario TAG, la vinculación del automóvil con la Municipalidad surgió a partir de una fotomulta por exceso de velocidad registrada el 30 de marzo de 2026, en la que la comuna aparece como destinataria de la infracción correspondiente al vehículo. Hasta este lunes no trascendió públicamente una explicación oficial acerca de bajo qué modalidad el diputado nacional disponía del automóvil registrado a nombre del municipio, ni cuál era el motivo de su utilización al momento del accidente.

El vínculo de la familia Leiva con la administración de General San Martín se extiende además desde hace más de dos décadas. Aldo Leiva fue intendente de la localidad durante cuatro mandatos y dejó el cargo en 2019, cuando Mauro Leiva lo sucedió al frente del Ejecutivo municipal.

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El choque en la Ruta 11

El siniestro ocurrió el sábado 12 de septiembre, alrededor de las 18.15, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1019, cuando el Toyota Camry conducido por Leiva colisionó con un camión Scania. El legislador fue examinado por personal médico en el lugar y se constató que no presentaba lesiones.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto Leiva como el conductor del camión fueron sometidos a controles de alcoholemia. Los dos resultados fueron de 0,00 gramos de alcohol por litro, mientras continuaron las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la colisión.