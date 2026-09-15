Tensión en Corrientes: una convocatoria por Facebook provocó la toma de 150 viviendas

Un megaoperativo conducido por la Policía de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal logró resolver de forma pacífica la toma de 150 viviendas y terrenos en el barrio Doctor Montaña, en la zona sur de la capital provincial. El predio, un complejo de casas a medio terminar que se encuentran adjudicadas a trabajadores municipales, había sido ocupado por una multitud que se movilizó a través de una convocatoria coordinada por redes sociales.

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Fuentes policiales confirmaron a Perfil que en el sector se congregaron cerca de 500 personas para delimitar lotes y meterse en las estructuras de la urbanización. Frente a la masiva irrupción de las familias, la fuerza provincial desplegó un cordón preventivo en los accesos del barrio para contener el flujo de personas e impedir que se consolidaran asentamientos informales.

Siete horas de negociación y desocupación pacífica

La investigación y las tratativas en el lugar quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 5, a cargo de Ángel Machado. Luego de una jornada caracterizada por la alta tensión entre vecinos, adjudicatarios e ingresantes, la comitiva judicial logró articular el retiro voluntario de los ocupantes sin registrarse enfrentamientos ni heridos.

"Terminó el operativo de forma exitosa y sin lamentar víctimas, fue todo de forma pacífica", confirmó el fiscal Ángel Machado a radio Sudamericana.

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El funcionario judicial detalló la postura transmitida a los manifestantes durante el diálogo en el barrio Doctor Montaña: "La respuesta de las personas fue que nunca les dan una vivienda o un terreno y que venían a ocupar porque decían que no tenían dueño. Les hice saber que esa no es la forma ni la vía, el Estado no puede avalar este tipo de comportamientos".

Convocatoria por Facebook e investigación en curso

Respecto del origen de la ocupación coordinada, varios de los vecinos que ingresaron a las obras inconclusas coincidieron en que se enteraron del movimiento a través de la plataforma digital. "En Facebook vimos que estaban avisando que había lugar y vinimos", relataron ante los efectivos desplegados en la zona.

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Ante esta situación, el representante de la fiscalía ratificó que la causa continúa abierta para identificar a los instigadores de la maniobra delictiva a partir del relevamiento de imágenes y grabaciones.

Además, la Policía de Corrientes mantiene la custodia sobre las 150 propiedades y el predio circundante para evitar nuevas intrusiones y resguardar los derechos de los adjudicatarios del plan de viviendas.