Desarticularon más de 150 puntos de venta de drogas en Corrientes tras un golpe al narcomenudeo

La Policía de Corrientes desarticuló más de 150 puntos de venta de estupefacientes en distintos puntos del territorio provincial desde el inicio del despliegue bajo la ley de narcomenudeo. La cifra fue confirmada por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de la fuerza, Miguel Ángel Leguizamón, tras un reciente procedimiento en Concepción donde secuestraron 677 plantas de marihuana y más de 27 millones de pesos.

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Gaya explicó que la normativa otorga celeridad a las tareas de inteligencia para fundamentar las órdenes de allanamiento dictadas por la Justicia provincial, al tiempo que confirmó el refuerzo del área investigativa: "Pasamos de 45 agentes en Drogas Peligrosas a más de 300 distribuidos en cada unidad regional".

Balance de secuestros, detenidos y trabajo en fronteras

Por su parte, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, brindó precisiones sobre el impacto de las actuaciones acumuladas hasta la fecha. El comisario general precisó que, además de neutralizar unos 150 kioscos narco, las brigadas incautaron más de 80 kilos de marihuana, 6 kilos de cocaína, 4.000 dosis fraccionadas de cocaína y 3.000 de cannabis, logrando la detención de 198 personas involucradas en la comercialización de drogas.

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Los operativos y legajos judiciales abiertos se concentraron en localidades estratégicas como Capital, Goya, Santo Tomé, Paso de los Libres, La Cruz, Gobernador Virasoro, Saladas y Empedrado.

Finalmente, las autoridades provinciales señalaron que las tareas contra el narcomenudeo local se coordinan de forma constante con fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal para monitorear los límites internacionales con Paraguay, Brasil y Uruguay.