Laudelina Peña descartó un careo con Maciel y ampliará su declaración

La abogada defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín, descartó de manera categórica la concreción de un careo entre su representada y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña que se desarrolla en el Escuadrón de Gendarmería de la ciudad de Corrientes. La medida, que estaba prevista para el miércoles, fue desestimada por la letrada al argumentar cuestiones estrictamente técnicas, de celeridad procesal y de estrategia de la defensa.

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"Los careos no siempre son positivos, pero resultan necesarios cuando son inmediatos. Cinco días después esto no tiene sentido", fundamentó la defensora.

Asimismo, remarcó que pausar la dinámica de las audiencias perjudica la marcha del debate: "No podemos interrumpir la declaración del imputado. Es dilatar el proceso y obstruir la celeridad que necesita este juicio por Loan Danilo Peña". A ello sumó que la diligencia requiere avales de la fiscalía y del tribunal que no fueron concedidos, y recordó el derecho del acusado a negarse a participar.

Ampliación de indagatoria y justificación de versiones anteriores

Para la representación legal de Laudelina Peña, la vía adecuada consiste en solicitar una nueva ampliación de indagatoria. De esta manera, la tía del menor detallará las contradicciones e inconsistencias en las que, según su postura, incurrió Walter Maciel durante su testimonio ante el tribunal.

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"Es mucho más productivo que puntualice cada cosa donde este hombre haya ocultado la verdad", indicó en declaraciones a Radionord.

Al ser consultada sobre las contradicciones pasadas de su clienta, Chirivín diferenció las actuaciones iniciales de las actuales. Explicó que las primeras falsedades respondieron a presiones externas durante la instrucción provincial y la intervención de su anterior defensa, asegurando que su versión actual ante la Justicia Federal es espontánea.

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La defensora reveló cómo se gestó el cambio hacia la declaración actual una vez que asumió la representación en la capital: "Cuando yo la recibo en Buenos Aires, ella me cuenta su verdad y yo le digo: 'Lo tenés que decir cueste lo que cueste, esto es la verdad, decilo'".

En la misma línea, desestimó las acusaciones de Antonio Benítez —ex pareja de la mujer—, atribuyendo sus dichos a un discurso "armado y estructurado" para desviar la investigación.