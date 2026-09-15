Un motociclista murió en Chaco y encontraron envoltorios de sustancia entre sus pertenencias

Un motociclista de 33 años murió este lunes en Colonia Aborigen después de protagonizar un siniestro vial en un camino vecinal cercano al Lote 38. Un hombre de 35 años que viajaba junto a la víctima sufrió lesiones y fue posteriormente derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La intervención policial comenzó cerca de las 11, luego de que el acompañante llegara al hospital de la localidad y comunicara que había sufrido un accidente junto con otro hombre. A partir de su relato, una ambulancia y efectivos de la comisaría local se dirigieron hacia el lugar señalado.

Al llegar, encontraron al hombre de 33 años tendido a pocos metros del camino. Personal sanitario examinó a la víctima y confirmó que ya había fallecido.

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Investigan cómo se produjo el accidente

De acuerdo con la declaración brindada por el acompañante, ambos regresaban desde Quitilipi en una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos. Según explicó, durante el recorrido sintió sueño y decidió dejar que su compañero continuara conduciendo.

El hombre aseguró que no pudo precisar qué ocurrió después y que su siguiente recuerdo fue despertar cuando ambos se encontraban en el suelo. Debido a las lesiones sufridas, recibió atención médica y luego fue trasladado a Sáenz Peña para estudios de mayor complejidad.

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La médica policial constató que el fallecido presentaba politraumatismos. La Fiscalía interviniente dispuso la realización de una autopsia y ordenó el traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial de Sáenz Peña, mientras personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar para establecer la mecánica del siniestro.

Encontraron siete envoltorios con una sustancia blanquecina

Durante la revisión de las pertenencias de la víctima, los efectivos encontraron siete envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanquecino.

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El hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía Antidrogas, que ordenó convocar a personal especializado para realizar una prueba de campo. Hasta conocerse el resultado del análisis, no fue determinada oficialmente la naturaleza de la sustancia encontrada.

La motocicleta involucrada quedó secuestrada como parte de las actuaciones mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.