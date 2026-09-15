Detectaron rastros de un yaguareté en una reserva del Chaco y activaron un protocolo de monitoreo

La presencia de un yaguareté fue confirmada en una reserva rural del Chaco después de que efectivos policiales detectaran huellas de un felino de gran porte durante una recorrida preventiva. El registro se produjo en la Reserva La Leonor, dentro de la estancia y cabañas Las Lilas.

Los rastros fueron advertidos el domingo 13 de septiembre por integrantes de la Sección Rural Colonia Alcalá, que cumplían tareas de vigilancia en el establecimiento ubicado en una zona comprendida entre Presidencia Roca y Pampa del Indio.

Tras observar las características de las pisadas, el personal realizó un relevamiento fotográfico y registró mediante geolocalización el sitio exacto del hallazgo. Durante el seguimiento también fue encontrada materia fecal que podría corresponder al mismo animal, por lo que se tomó una muestra para futuros estudios.

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Especialistas confirmaron que las huellas pertenecen a un yaguareté

El material fotográfico fue posteriormente remitido a especialistas vinculados al Proyecto Yaguareté y a equipos técnicos dedicados al estudio de la especie. Luego del análisis, determinaron que los rastros eran compatibles con un ejemplar de yaguareté (Panthera onca).

La novedad también fue comunicada al responsable de la estancia y guardaparque Guillermo Aguer. Con la identificación confirmada, organismos provinciales vinculados con la protección de la fauna fueron puestos en conocimiento del episodio.

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Monitorearán la zona para determinar los movimientos del ejemplar

A partir del registro se puso en marcha el protocolo provincial previsto ante la detección de yaguaretés, con intervención de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Entre las próximas medidas se prevé avanzar con el monitoreo del sector para obtener información sobre el desplazamiento del animal.

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El hallazgo adquiere especial relevancia debido al delicado estado de conservación de la especie. En Chaco, el yaguareté está reconocido como Monumento Natural Provincial y se encuentra bajo el máximo nivel de protección, por lo que los registros permiten aportar información para las estrategias destinadas a preservar sus poblaciones y su hábitat.