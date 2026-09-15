Chaco ofrece 265 vacantes en sus fuerzas de seguridad: edades y pasos para inscribirse

Quienes busquen ingresar a las fuerzas de seguridad del Chaco ya pueden iniciar la inscripción online. Desde las 8 de este martes 15 de septiembre, están habilitados los formularios para cubrir 265 vacantes, distribuidas entre la Policía provincial y el Servicio Penitenciario.

La oferta comprende distintas instancias de formación, con requisitos y cupos específicos. La Policía dispone de 200 lugares y el Servicio Penitenciario, de 65. Antes de completar los datos, los postulantes deben identificar a qué carrera desean acceder, ya que los trámites se realizan mediante formularios diferenciados.

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Policía del Chaco: cómo se distribuyen los lugares

La mayor cantidad de vacantes corresponde al curso de formación de agentes, que contará con 150 plazas: 100 destinadas a hombres y 50 a mujeres. Para esta opción, la convocatoria establece una edad de 18 a 28 años.

En tanto, la formación de oficiales de Policía tiene 50 lugares disponibles, de los cuales 35 son para hombres y 15 para mujeres. En este caso, pueden postularse personas de 18 a 23 años.

Entre las condiciones generales informadas para ambas alternativas figuran tener título secundario y no registrar antecedentes judiciales ni contravencionales.

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Dónde completar la inscripción policial

El trámite se inicia a través de los portales del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía del Chaco, desde donde se puede acceder a los formularios. También se encuentran habilitados los enlaces directos para cada carrera:

Desde la fuerza recomendaron comprobar que el formulario seleccionado corresponda a la opción elegida antes de cargar la información personal.

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Qué exige el Servicio Penitenciario y dónde anotarse

La convocatoria del Servicio Penitenciario Provincial contempla 50 vacantes para agentes y 15 para oficiales, además de cupos para integrantes de pueblos originarios.

Las edades de ingreso son diferentes de las establecidas para la Policía: quienes aspiren a formarse como agentes penitenciarios deben tener entre 20 y 30 años, mientras que para los cadetes la franja es de 18 a 25 años.

Los interesados pueden realizar la inscripción y consultar el detalle completo de las condiciones en el sitio oficial del Servicio Penitenciario Provincial.

La apertura de los formularios concreta la convocatoria anunciada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, para la incorporación de personal a ambas fuerzas provinciales.