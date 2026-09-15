Asís: “Desde el frontal antiperonismo descarado, Carrizo colaboró con la unidad compleja del peronismo”

El analista político Jorge Asís aseguró que la exdiputada nacional Soledad Carrizo “colaboró con la unidad compleja del peronismo” cuando posteó una imagen de los dirigentes del PJ representados como “cucarachas”.

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Quién es Soledad Carrizo

“Soledad Carrizo es Serpiente de Fuego. Calcula sigilosamente sus improvisaciones. Radical. 14 mil 400 seguidores en X y 7600 en IG”, expresó el periodista en el comienzo de su análisis denominado “Cucarachas por la unidad”.

Y luego completó: “Activa minigobernadora de Quilino (150 kilómetros al noroeste de Córdoba) y diputada nacional hasta 2025 situada en el sector prolijo de Rodrigo de Loredo. Ahora por Milei reporta al INAES”.

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“Antiperonismo descarado”

“Desde el frontal antiperonismo descarado, Carrizo colaboró con la unidad compleja del peronismo a través de la magia del posteo elevado con Inteligencia Artificial”, aseveró Asís.

Además consideró que lo hizo “al unificar con la identidad de cucarachas a los líderes de bandas antagónicas conmovidos por los recuerdos de De la Sota”.

“La línea cordobesista de Schiaretti y Llaryora atravesaba pérfidos reclamos hacia la línea de Sergio, el Profesional”, concluyó Asís.

El posteo violento y agresivo de Carrizo sorprendió por su hasta ahora perfil moderado, y generó el rechazo de varios usuarios de las red social “X”.