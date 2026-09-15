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Asís: “Desde el frontal antiperonismo descarado, Carrizo colaboró con la unidad compleja del peronismo”

El analista político se refirió al posteo que hizo la exdiputada radical y actual funcionaria libertaria en el que representó a dirigentes del PJ como “cucarachas”.

11-09-2026 Soledad Carrizo imagen IA violencia digital peronismo
LA IMAGEN CON IA PUBLICADA POR LA EXDIPUTADA CORDOBESA SOLEDAD CARRIZO. | REDES SOCIALES SOLEDAD CARRIZO.
José Pérez
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El analista político Jorge Asís aseguró que la exdiputada nacional Soledad Carrizo “colaboró con la unidad compleja del peronismo” cuando posteó una imagen de los dirigentes del PJ representados como “cucarachas”.

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Quién es Soledad Carrizo

Soledad Carrizo es Serpiente de Fuego. Calcula sigilosamente sus improvisaciones. Radical. 14 mil 400 seguidores en X y 7600 en IG”, expresó el periodista en el comienzo de su análisis denominado “Cucarachas por la unidad”.

Y luego completó: “Activa minigobernadora de Quilino (150 kilómetros al noroeste de Córdoba) y diputada nacional hasta 2025 situada en el sector prolijo de Rodrigo de Loredo. Ahora por Milei reporta al INAES”.

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“Antiperonismo descarado”

Desde el frontal antiperonismo descarado, Carrizo colaboró con la unidad compleja del peronismo a través de la magia del posteo elevado con Inteligencia Artificial”, aseveró Asís.

Además consideró que lo hizo “al unificar con la identidad de cucarachas a los líderes de bandas antagónicas conmovidos por los recuerdos de De la Sota”.

“La línea cordobesista de Schiaretti y Llaryora atravesaba pérfidos reclamos hacia la línea de Sergio, el Profesional”, concluyó Asís.

El posteo violento y agresivo de Carrizo sorprendió por su hasta ahora perfil moderado, y generó el rechazo de varios usuarios de las red social “X”.

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