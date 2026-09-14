Este lunes 14 de septiembre se confirmó la muerte de Marfa, la primera mujer que denunció a José Aníbal Ricardo Villarreal, el exasesor legislativo de Ernesto Ramón “Cañito” Flores, detenido en una causa por grooming y abuso sexual de menores en Villa de María de Río Seco.

La mujer, oriunda de Villa María de Río Seco, se encontraba internada en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde atravesaba una grave enfermedad. Según confirmaron fuentes de su entorno familiar, durante la última semana su estado de salud había empeorado. Su familia inició los trámites para trasladar sus restos a Villa de María de Río Seco, donde será despedida.

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Marfa había sido la primera persona en denunciar a Villarreal. Sin embargo, aquella investigación quedó sin resolución durante años y terminó prescribiendo por el tiempo transcurrido. El marido de la mujer fallecida había señalado que ambos atravesaron la falta de apoyos y obstáculos por parte del entorno de Villarreal.

En paralelo, una denuncia presentada en 2020 y que está en manos de la fiscal Analía Cepede derivó en la detención de Villarreal en la cárcel de Cruz del Eje. El exasesor está acusado de corrupción de menores agravada de manera continuada en el seno intrafamiliar, abuso sexual y grooming. La investigación tomó notoriedad pública en julio de este año y hasta el momento tiene 17 personas detenidas por hechos registrados en Villa María de Río Seco.

Testimonio de Marfa

Marfa había contado que la familia de Villarreal la crió desde que tenía apenas dos años y que recién a los 16 logró alejarse de ese entorno. En aquella entrevista describió los abusos y malos tratos que aseguró haber sufrido durante su infancia. “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, había relatado.

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También había señalado a la madre de los Villarreal por situaciones de violencia. “Me llevaba a la vuelta de la casa y me pegaba”, afirmó. Su fallecimiento se produjo mientras continúa abierta la investigación que mantiene detenido a Villarreal por hechos vinculados al grooming y al abuso sexual de menores.