Expertos advierten sobre el avance de los sistemas inteligentes: “El problema no es la IA, sino cómo usarla”

El avance acelerado de la inteligencia artificial volvió a poner en discusión los posibles límites de la tecnología y el impacto que podría tener sobre la humanidad. Frente a las advertencias de algunos referentes de la industria sobre una eventual pérdida de control, también aparecen otras miradas que plantean escenarios diferentes sobre el futuro de las personas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el filósofo de la imagen, el poder y la comunicación en la era de la inteligencia artificial, Leandro Cuellar, analizó los riesgos y posibilidades que abre el desarrollo de estas herramientas. Cuellar se refirió a las advertencias realizadas por Darío Amodei, uno de los referentes de Anthropic, sobre la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos puedan generar grandes impactos económicos y tomar control de distintos espacios de internet.

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Sin embargo, el filósofo aclaró que este planteo no necesariamente implica un escenario inmediato de dominación tecnológica. “Es importante también decir que Modey no está diciendo que es mañana y que va a conquistar toda la internet, sino que es un escenario que se puede plantear de una autonomía creciendo”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció esta mirada de la de Jacob Coxon, a quien identificó como un ex empleado de Anthropic. Según explicó, su planteo presenta un escenario más extremo, vinculado con posibles ataques a infraestructuras y una pérdida de control sobre estos sistemas.

Qué entendemos por humano

Más allá de los escenarios apocalípticos, Cuellar planteó que el debate sobre la inteligencia artificial también obliga a revisar qué se entiende por humanidad y cuáles son los límites de una mirada centrada exclusivamente en las personas. “Yo creo que los intereses económicos están, todo concepto que ellos puedan decir tiene una connotación y todo denunciado tiene un enunciatario”, señaló.

El filósofo sostuvo además que la eventual desaparición del ser humano biológico no necesariamente debería interpretarse como un apocalipsis. Para Cuellar, el problema también está relacionado con la manera en que las personas entienden su propio lugar en el mundo. “Lo que nos conocemos por humano, primero que nada, nosotros tenemos una visión muy antropocéntrica. Yo creo que la inteligencia artificial es aquella revolución científica que va a terminar destruyendo a nosotros, al ser humano”, explicó.

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Frente a la posibilidad de que la inteligencia artificial termine desplazando al ser humano, Cuellar también planteó un escenario diferente: que la tecnología pueda permitir que la conciencia continúe existiendo más allá del cuerpo. “Pero también podría ser la tecnología mediante la cual esto que llamamos humanidad sobreviva también a nuestro cuerpo”, sostuvo.

En ese marco, mencionó el concepto de “Mind Absorbing” y la “Brain Emulation”, vinculados con la posibilidad de emular el cerebro humano y trasladar la conciencia a otro soporte. “Tiene que ver con la posibilidad radical que la supervivencia humana deje de necesitar el cuerpo humano, porque obviamente nosotros somos finitos por el cuerpo, somos materia que se va rompiendo minuto a minuto, se va destruyendo”, explicó.

IA y noticias

El uso de inteligencia artificial para generar contenidos periodísticos. Cuellar sostuvo que las herramientas pueden producir textos que imiten determinados estilos, pero que el problema central está en cómo son utilizadas. “Creo que falla el prompt ahí, por ejemplo hay que decirle escribí como si fueras Jorge Lanata, y te va a escribir como si fuera el. El problema no es la IA, sino cómo usarla”, afirmó.

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Para el filósofo, el debate sobre la inteligencia artificial no debería limitarse a determinar si la tecnología es buena o mala, sino que también debería centrarse en las decisiones humanas que existen detrás de su utilización y en los cambios que puede producir sobre la idea de trabajo, cuerpo y humanidad.

Entrevista realizada por Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá", con Juan Bernaus y Julieta Fantini.