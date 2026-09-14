Guerra por Fondos Laborales entre Bancos y Agentes de Bolsa: "La clave será la experiencia de manejar inversiones", según Casas Arregui

El próximo 1 de noviembre comenzará a regir de forma obligatoria el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para más de 525.000 empresas del sector privado en la Argentina. La medida, derivada de la Ley de Modernización Laboral, exige que los empleadores destinen entre el 1% y el 2% de sus aportes patronales a la creación de una reserva inembargable y exenta de impuestos, diseñada exclusivamente para financiar indemnizaciones de casi 6 millones de trabajadores.

Ante el inminente plazo fijado por ARCA para que los privados elijan qué entidad administrará esos recursos —bajo apercibimiento de asignación de oficio—, la competencia comercial entre los bancos y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALICs) escaló a niveles inéditos.

Sin embargo, detrás del despliegue publicitario de la banca tradicional ofreciendo comisiones bonificadas, la motivación financiera responde a una estrategia de mayor alcance. "En realidad los bancos no quieren administrar el FAL, quieren los planes sueldo. De ahí está el verdadero negocio rentable para ellos: tener la nómina salarial para después prestarle plata y vender servicios bancarios", explicó en diálogo radial Aníbal Casas Arregui, socio fundador de S&C Inversiones.

Según precisó el especialista, la regulación limita el costo del fondo al 1% anual, por lo que "el FAL es la excusa que tienen para hacer promoción de lo otro".

Un modelo conocido: Uocra

El instrumento busca replicar el modelo implementado históricamente en la industria de la construcción a través de la UOCRA. Al abonar el Formulario 931, una porción del aporte patronal es derivada a la sociedad administradora seleccionada por la compañía. Para el trabajador no representa ningún trámite ni descuento, mientras que al empleador le permite blindar su operatividad diaria: "Es como que la empresa va constituyendo un fondo para despidos con una parte de lo que antes se perdía en la maraña del Estado. Si tenés que despedir a alguien, no tenés que sacar plata de tu fábrica o comercio", remarcó Casas Arregui.

Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará y por qué puede generar más de US$ 2.000 millones al año

El escenario dividió al mercado entre el peso territorial de las entidades bancarias y la especialización técnica del sector bursátil. Mientras firmas como BBVA, Macro, Santander y Galicia apuestan a su infraestructura de payroll, las ALyCs buscan captar a las pymes ofreciendo un manejo activo del portafolio dentro de los estrictos límites normativos fijados para los títulos públicos y privados. "Las sociedades de bolsa tienen una expertise diferente en lo que es administración de inversiones. La clave estará en el manager para que, con un riesgo moderado y sin tanta volatilidad, logre cubrir o ganarle a la inflación", argumentó el directivo de S&C Inversiones.

Las firmas tienen tiempo hasta fin de octubre para definir formalmente a su administrador. Ante la duda de los ejecutivos y gerentes de finanzas, Casas Arregui sintetizó el criterio de elección para las pymes: "Si vas a negociar con el banco, negociá que te den algo que valga la pena en términos integrales. Si no tenés nada para negociar, normalmente andá con una ALyC, que te va a asesorar mejor en la gestión de la inversión".