Caso Yuliana Chevalier: a 9 años, la causa pasó de suicidio a femicidio y el juicio se hará con jurados populares

El juicio por la muerte de Yuliana Chevalier (20) ocurrida hace nueve años en San Francisco, fue suspendido y el juez que lo presidía en Sala Unipersonal, Guillermo Rabino, se declaró incompetente para continuar al modificarse la acusación contra Mauro Lovera, expareja de la joven. A pedido de la fiscalía y la querella, que plantearon el “hecho diverso”, ahora afrontará un debate oral bajo la figura de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género.

Por ese motivo, el juicio quedó suspendido y deberá realizarse ante un nuevo tribunal, cuya integración y fecha de inicio todavía no fueron determinadas. Lo que sí está claro es que, por la nueva calificación legal, la Cámara se integrará con jurados populares.

La resolución representa un giro significativo en una causa que desde 2017 atravesó distintas hipótesis, cambios de calificación, apelaciones y planteos de las partes.

La fiscal Consuelo Aliaga y la querella habían solicitado que la acusación contra Lovera fuera encuadrada como femicidio y que se le dictara prisión preventiva. El juez rechazó este último pedido y resolvió que el acusado continúe en libertad y bajo las mismas condiciones que regían hasta ahora.

La defensora oficial de Lovera, la asesora letrada Marcela Beccaria, cuestionó la modificación de la calificación legal. Dijo que presentará un recurso de casación para intentar revertir la decisión judicial.

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Cómo murió Yuliana Chevalier

Yuliana Chevalier (20) murió durante la madrugada del 18 de agosto de 2017, en una vivienda de calle Pasteur al 1600, en San Francisco. Fue como consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado con el arma reglamentaria de su pareja y por entonces policía santafecino, Mauro Lovera. Antes del desenlace fatal hubo una discusión entre ambos.

La investigación tuvo diversas hipótesis sobre las circunstancias de la muerte. Una de las líneas analizadas sostuvo que Lovera habría tenido una conducta negligente al dejar su arma reglamentaria sin trabas y al alcance de Yuliana. Con ese cargo llegó a la instancia del juicio, planteando un posible suicidio de la joven.

La familia y los allegados de Yuliana, sin embargo, rechazaron desde un primer momento que se hubiera tratado de un autodeterminación y reclamaron que el hecho fuera investigado como un femicidio.

Durante estos años realizaron marchas, movilizaciones y diferentes actividades públicas para reclamar el esclarecimiento de la muerte de la joven.

Ahora, la decisión de Rabino incorporó finalmente la acusación por femicidio al proceso. .