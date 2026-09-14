LLA y el Peronismo empatan rumbo a 2027, pero la economía sigue siendo el principal límite para Milei

El escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 aparece abierto y con una característica central: La Libertad Avanza (LLA) y el Peronismo se encuentran prácticamente empatados, mientras una porción significativa del electorado todavía no define su voto. Así surge de la edición de septiembre de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), realizada sobre 1.004 casos entre el 3 y el 9 de septiembre.

Según la medición, si las elecciones presidenciales fueran hoy, 24% de los encuestados votaría a LLA y 23% al Peronismo. El dato que completa el escenario es el 26% que no sabe, no responde o prefiere no revelar su preferencia. En tanto, el Frente de Izquierda reúne 5%, el PRO 3% y el resto de las fuerzas obtiene porcentajes inferiores.

La paridad entre los dos principales espacios no implica, sin embargo, un escenario consolidado. La encuesta muestra una elevada volatilidad y una importante dispersión entre los votantes opositores. De hecho, la indecisión aparece como una de las principales variables que pueden modificar el mapa electoral en los próximos meses.

La aprobación de Milei, en 35% y con una brecha marcada

El escenario electoral convive con una evaluación negativa de la gestión nacional. El 61% desaprueba al Gobierno de Javier Milei, frente a un 35% que lo aprueba, registros que, según el informe, no presentan cambios significativos respecto de la medición anterior.

La relación entre aprobación y voto es directa. Entre quienes aprueban la gestión presidencial, 65% afirma que votaría a La Libertad Avanza, mientras que entre quienes desaprueban al Gobierno, el Peronismo concentra 36% de las preferencias.

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La oposición, no obstante, presenta una mayor dispersión. Entre los que desaprueban al Gobierno, 21% todavía no sabe a quién votaría y 8% se inclina por el Frente de Izquierda. Esto marca una diferencia respecto del electorado oficialista, donde la intención de voto aparece más concentrada en LLA.

Otro dato relevante aparece al analizar la fidelidad del voto previo. LLA conserva el 57% de quienes habían elegido a Milei en la primera vuelta de 2023, mientras que el Peronismo retiene 66% del voto que había obtenido Sergio Massa. El oficialismo, en cambio, presenta una mayor dificultad para conservar a quienes habían votado a Patricia Bullrich: solo 39% de ese electorado se mantiene actualmente en LLA.

La economía, entre los principales problemas de los hogares

El desgaste de la gestión aparece acompañado por una percepción económica todavía compleja. El 69% de los encuestados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas en el país, frente a 29% que expresa satisfacción.

En la agenda de problemas, la falta de trabajo ocupa el primer lugar, mencionada por 39% de los consultados. Le siguen los bajos salarios, con 36%; la corrupción y la pobreza, ambas con 29%; y la inseguridad, con 27%.

La situación de los hogares aporta otro dato significativo. Cuatro de cada diez argentinos aseguran que sus ingresos alcanzan justo para cubrir los gastos del mes, pero sin capacidad de ahorro, mientras que 37% señala que directamente los ingresos no son suficientes.

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Dentro de este último grupo, 17% afirma que tuvo que endeudarse para afrontar sus gastos. El porcentaje asciende a 28% entre los sectores socioeconómicos bajos. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el principal mecanismo utilizado fue el pago mínimo o financiamiento con tarjeta de crédito, mencionado por 41%. Le siguen los préstamos bancarios o de financieras, con 40%, y la ayuda económica de familiares o conocidos, con 37%.

Un escenario político todavía abierto

La evaluación de los principales dirigentes también refleja un escenario fragmentado. Patricia Bullrich registra 34% de imagen positiva y Javier Milei 33%. Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman alcanzan 29%.

Sin embargo, todos los dirigentes evaluados presentan un diferencial de imagen negativo. Además, respecto de agosto, Bullrich pierde tres puntos de imagen positiva; Kicillof y Bregman retroceden siete puntos cada uno y Cristina Kirchner cae cuatro. Milei, en cambio, mantiene su nivel de imagen positiva.

El contraste ideológico es marcado: entre quienes aprueban al Gobierno, Milei alcanza 84% de imagen positiva y Bullrich 76%, mientras que entre quienes desaprueban la gestión, Kicillof y Cristina Kirchner llegan al 45% y Bregman al 42%.

Con más de un año por delante hasta las elecciones presidenciales, la fotografía que deja la encuesta es la de una competencia abierta, con LLA y el Peronismo separados por apenas un punto y un cuarto del electorado todavía sin definir su posición. Para el oficialismo, el desafío aparece asociado a transformar su núcleo de apoyo en una mayoría más amplia; para la opos