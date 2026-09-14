Rybakina, la reina del tenis que jugó en el Parque Sarmiento

El Parque Sarmiento fue escenario del primer partido de la Selección Argentina de fútbol en Córdoba; sede de una exhibición de Fórmula 1 con la presencia del quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio; y también testigo del talento de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, los dos más encumbrados exponentes de la historia del tenis argentino.

Con el deporte de las raquetas, el emblemático espacio verde del barrio Nueva Córdoba forjó una relación íntima, a partir de la presencia del Córdoba Lawn Tenis Club, donde alguna vez peloteó Ernesto Guevara de la Serna, el mismísimo Che. Por sus canchas de polvo de ladrillo transitaron destacados cultores del ‘deporte blanco’ en nuestro país, como Norma Baylon, Enrique Morea, Viola Livetti, José Luis Clerc, Ivanna Madruga, David Nalbandian, Inés Gorrochategui, Juan Martín Del Potro, Clarisa Fernández o Diego Schwartzman, y también figuras del ámbito internacional. El sueco Björn Borg, el chileno Marcelo Ríos y el brasileño Gustavo ‘Guga’ Kuerten fueron tres jugadores foráneos que engalanaron las canchas de la tradicional institución de La Docta y que llegaron a ser número 1 en el ranking mundial del circuito masculino.

A partir de esta semana, el Córdoba Lawn también puede jactarse de haber tenido en sus courts a la flamante reina del tenis femenino, la kazaja Elena Rybakina. A la ‘chapa’ de anfitriona de la reciente ganadora del US Open, la entidad del Parque Sarmiento la ostenta en exclusividad en Argentina, donde la representante del país asiático hizo su primera y única presentación en la serie de Copa Billie Jean King que se disputó en la capital cordobesa, entre el 16 y el 17 de abril de 2021.

En Córdoba, Rybakina perdió con la bonaerense Lourdes Carlé y venció a la rosarina Nadia Podoroska.

En aquella oportunidad, Rybakina –por entonces 23° en el escalafón de la WTA (Asociación de Tenis Femenino)- debutó jugando para Kazajistán en la otrora Fed Cup, también conocida como ‘Copa Davis Femenina’, como una de sus singlistas. En la primera jornada perdió ante la bonaerense Lourdes Carlé (4-6, 6-3 y 0-6) y al día siguiente venció a la rosarina Nadia Podoroska (6-4 y 6-4). La serie se resolvió con la disputa del dobles y favoreció 3-2 al conjunto visitante, en el epílogo de una recordada doble jornada atravesada por las restricciones de la pandemia y un emotivo homenaje del representativo argentino a Diego Maradona.

“La verdad es que no le veía proyección de una campeona de Grand Slam”, reconocería Mercedes Paz, capitana del seleccionado argentino en aquel duelo ante las kazajas, quince meses más tarde, cuando Rybakina sorprendió al mundo ganando en el césped de Wimbledon. A aquel impactante e inesperado logro, se sumarían los resonantes triunfos de este año en los emblemáticos certámenes de Australia y Estados Unidos.

PRIMERA Y ÚNICA VEZ. Lourdes Carlé y Elena Rybakina, en la previa del enfrentamiento por la Billie Jean King Cup 2021. /// REDES

Gitana Rusa

Rybakina tiene 27 años y es una de las jugadoras extranjeras reclutadas por la billetera de Mulat Utemuratov, el zar del tenis de Kazajistán. Se trata de un multimillonario que ocupa el puesto 780 en el ranking de Forbes y que desde hace siete años ejerce una de las vicepresidencias de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En su afán de posicionar a su país en la elite del deporte de las raquetas, este influyente empresario no escatimó dólares para invertir en infraestructura y en la formación de nuevos talentos.

Mientras tanto, apuntó a armar seleccionados fuertes con jugadores de Rusia con más proyección que respaldo, a quienes les ofrece un importante incentivo económico por competir bajo bandera kazaja. Otras tres jugadoras oriundas de Rusia, Yulia Putintseva, Yaroslava Schvédova y Anna Danilina, jugaron aquella vez en Córdoba para el representativo asiático, que tuvo a Zarina Dayas como una nativa y quinta alternativa,

“Aquella vez me pareció una buena jugadora, pero creo que nadie proyectaba este presente, ni siquiera ella”, sostuvo Juan Luis Pérez, presidente de la Federación Cordobesa de Tenis.

Al tenis, Rybakina llegó luego de incursionar en la gimnasia artística y el patinaje, disciplinas donde su altura, según los entendidos, le quitaba proyección. Su 1,84 metro de talla, precisamente, es considerado como uno de los grandes secretos de su éxito en el tenis, donde en su etapa de juveniles llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial. Con ese antecedente, fue reclutada por Kazajistán en 2018 y tres años más tarde salió al ruedo para jugar bajo bandera del país asiático la Copa Billie Jean King y también los Juegos Olímpicos de Tokio, donde perdió el decisivo encuentro por la medalla de bronce ante la ucraniana Elina Svitolina.

JUEGO DE TRONOS. Con su actuación en el US Open, Rybakina desplazó a Sabalenka de lo más alto del podio. /// REDES

La era del hielo

En el circuito del tenis, Rybanika es conocida como ‘La Reina de los Aces’, por la potencia y la eficacia de su servicio, que tiene un registro para el asombro: 411 puntos de saque directo en 62 partidos. También se la identifica como ‘La Reina del Hielo’, ya que sus emociones representan todo un misterio para los seguidores del circuito femenino. “Las personas que me conocen bien, desde hace tiempo, incluso leen pequeños cambios en mi cara”, aseguró en una reciente entrevista. Sólo para entendidos.

Además de los tres Gran Slams que atesora, la flamante número 1 del ranking de la WTA registra otras 11 victorias en su carrera como profesional: Bucarest (2019); Hobart (2020); Indian Wells y Roma (2023); Stuttgart, Abu Dabi y Brisbane (2024), Ningbo, Estrasburgo y la WTA Finals de Riad (2025); y Stuttgart (2026).

Con su actuación en la última edición del US Open, Rybakina embolsó US$ 5.500.000 y bajó del pedestal a la bielorrusa Arina Sabalenka, quien ocupó el lugar más alto del escalafón durante 99 semanas consecutivas.

Con su actuación en la última edición del US Open, Rybakina embolsó US$ 5.500.000 y bajó del pedestal a la bielorrusa Arina Sabalenka, quien ocupó el lugar más alto del escalafón durante 99 semanas consecutivas. La kazaja se convirtió en la trigésima tenista que llega al número uno del escalafón de la WTA. “Nunca pensé que iba a ser profesional y que iba a jugar en los escenarios más grandes. Simplemente disfrutaba jugando al tenis después de la escuela, pasando el rato con mis amigos. Era solo por diversión”, reconoció tiempo atrás, cuando su nombre empezaba a salir del anonimato.

“Creo que nadie proyectaba este presente, ni siquiera ella”, sostiene Juan Luis Pérez, presidente de la Federación Cordobesa de Tenis. “Aquella vez me pareció una buena jugadora; de físico imponente, alta y delgada, y que pegaba muy duro. Pero en aquella serie perdió contra Carlé, que tenía un ranking mucho menor, y se cayó un poco físicamente”, añade el dirigente, recordando aquella experiencia cordobesa de Rybakina. Aquellos días en los que la nueva reina del tenis mundial jugó en el Parque Sarmiento.