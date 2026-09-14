Biofarma invierte USD 20 millones en Córdoba: “No podemos tomar decisiones según los tiempos políticos”

Biofarma presentó en Córdoba una nueva planta destinada a la producción de insumos para nutrición animal, luego de una inversión de 20 millones de dólares. La instalación, cuya construcción se ejecutó durante el último año y medio, incorpora tecnología y procesos automatizados y comenzará a funcionar efectivamente durante las próximas semanas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Luis Klinger, gerente de Biofarma, explicó que la nueva planta forma parte de un proyecto que la empresa venía desarrollando desde hace varios años. La compañía produce alimentos e insumos para distintas especies destinadas a la producción de carne, leche y huevos.

Caso Yuliana Chevalier: a 9 años, la causa pasó de suicidio a femicidio y el juicio se hará con jurados populares

“La planta de producción es una torre de 34 metros de altura porque el sistema productivo es por gravedad, las materias primas están abajo, se suben por distintos sistemas a la parte más alta de la planta, y luego los distintos procesos van bajando por gravedad desde el estivado hasta el embolsado final.”

Biofarma cuenta además con un complejo industrial en Río Cuarto y una planta en Barrio de los Bulevares, donde actualmente elabora núcleos y premezclas vitamínico-minerales que forman parte del alimento balanceado.

Inversión y producción

El proyecto también implica una adaptación del personal a las nuevas condiciones de producción. Según explicó Klinger, la empresa se encuentra realizando un "proceso de formación y capacitación" para trabajadores que anteriormente desarrollaban tareas de manera manual o artesanal.

El objetivo es alcanzar una mayor eficiencia y competitividad en los procesos. Klinger señaló que "estas condiciones resultan necesarias para que la empresa pueda sostenerse y mantener las fuentes de trabajo".

La compañía también tiene actividad en el mercado externo. Según precisó el gerente, "entre el 2% y el 15% de nuestras ventas corresponden a exportaciones y la expectativa es aumentar esa participación".

De Córdoba a Chile: la empresa que fabrica durmientes con plástico reciclado concretó su primera exportación

Klinger vinculó la inversión con la posición de Argentina como proveedor de alimentos para el mundo y con el potencial de crecimiento de la producción de carne. Para Biofarma, la apuesta está relacionada con las exigencias internacionales en materia de calidad, trazabilidad e inocuidad.

El gerente sostuvo que las decisiones de inversión de esta magnitud no pueden estar atadas a los ciclos políticos. "Obviamente que desarrollar negocios en una economía que funciona siempre es mejor, pero no podemos tomar decisiones de esta envergadura de inversión de acuerdo a los tiempos políticos", afirmó.

Planes de expansión

La expansión de la compañía no se limita a la producción destinada a animales de granja. Klinger confirmó que Biofarma analiza avanzar también en el segmento de alimentos para mascotas, aunque descartó que la empresa tenga planes de ingresar al mercado de alimentación humana.

Por qué el espacio dentro de un bloque se ha convertido en un mercado competitivo

"Podemos decir que está en nuestros planes de expansión avanzar a lo que es alimentos para mascotas, que es otro tipo de producción, otro tipo de negocio y otro tipo de marketing al respecto, pero sí está en nuestra carpeta".

Sobre el contexto necesario para que las empresas continúen invirtiendo, Klinger planteó la necesidad de estabilidad. "Solo le hace falta a la gente que tengan reglas claras, que no cambien cada año y medio", sostuvo.

Entrevista realizada en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.