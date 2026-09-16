Parta avanza en Río Cuarto: cómo es el parque industrial y logístico que sumará un puerto seco a la región

Río Cuarto sumará un nuevo polo de desarrollo productivo diseñado para transformar la logística del sur cordobés. Impulsado por la desarrollista Parta, avanza la ejecución de un parque industrial y logístico sobre 33 hectáreas —con 260.000 m² aprovechables—, estructurado para cubrir la demanda de suelos equipados con infraestructura de alta escala.

La iniciativa nació a mediados de 2023 tras identificar una vacancia de parcelas preparadas con servicios de primer nivel. «Vimos una necesidad de suelos industriales con infraestructura, más allá de que hay otros parques en la ciudad», explicó Juan Maza, director comercial de Parta.

Con la inversión de capital estructurada a mediados de 2024 a través de un grupo de ocho inversores y la tramitación avanzada en la Mesa de Entrada Única de Loteos para Parques Industriales (MEULPI), las obras de agua, energía eléctrica y pavimento ya están en marcha, con la meta de inaugurar el predio en junio de 2027.

En términos de dinamismo económico, la iniciativa representa un impacto estimado en la ciudad de USD 20 millones en infraestructura. Al respecto, el directivo precisó: "Eso se espera en la ciudad, pero si se le agrega el desarrollo que cada empresa le meta encima a los lotes con la edificación de las naves, la cifra se puede triplicar".

Escala, lotes y comercialización a medida

El trazado supone 64 lotes industriales con superficies que van desde los 2.150 m² hasta los 14.000 m², ofreciendo adaptabilidad para distintos perfiles productivos. En cuanto a las modalidades de negocio, el predio ofrece opciones flexibles que abarcan desde la compra para infraestructura propia hasta naves terminadas para alquiler, desarrollos a medida (Build to Suit) y centros de distribución.

"También sumamos la opción para que inversores construyan un galpón o nave y salgan a alquilarlos, buscando un mayor retorno de inversión y menor mantenimiento que un departamento", puntualizó Maza.

Aún antes de su evento de lanzamiento oficial —programado para fines de octubre—, la firma comercializó el 20% de su capacidad (12 de sus 64 lotes), impulsada principalmente por consultas de empresas de logística, firmas agroindustriales e inversores de capital.

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El proyecto se ubica a 100 metros de la Ruta A005 y a un kilómetro de la Ruta Nacional 8. "Estamos en un punto estratégico que, apalancado por la obra de la circunvalación, le da un flujo directo al transporte de carga y permite descontracturar el tráfico que hoy ingresa al centro", destacó el ejecutivo.

De esta manera, se consideran calzadas de 14 metros de ancho aptas para bitrenes, red de gas natural, energía en media y baja tensión, báscula pública y seguridad con cerramiento de hormigón y monitoreo inteligente mediante inteligencia artificial.

Beneficios e incentivos para las empresas que se radiquen

Para las firmas que decidan radicar sus operaciones en Parta, la propuesta combina un paquete de exenciones impositivas de largo plazo con ventajas operativas diseñadas para reducir costos fijos y mejorar la rentabilidad.

En primer lugar, al estar certificados como parque industrial aprobado por la Provincia de Córdoba a través de MEULPI, las industrias que se radiquen accederán a una exención del 100% por 15 años en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos e Impuesto Inmobiliario Provincial.

También el municipio otorga un 100% de bonificación en la Tasa de Comercio e Industria, sumado a exenciones en la contribución sobre los vehículos (Impuesto Automotor) asociados a la actividad productiva.

Por otro lado, la asignación de cinco hectáreas para un puerto seco y depósito fiscal permitirá consolidar y desconsolidar cargas internacionales directamente en el predio. En este sentido, Maza señaló que “se hace aduana directamente en el parque, lo cual reduce costos y trámites que se realizan en Buenos Aires o Rosario, además de ahorrar el flete del contenedor vacío que hay que asumir de ida y vuelta".

Finalmente, la presencia de báscula pública, seguridad perimetral privada con tecnología IA y pavimentación pesada reduce los gastos de mantenimiento individual de las empresas instaladas.