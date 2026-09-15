Récord de nieve en la ladera occidental de la Cordillera de los Andés: superó los 10 mil kilómetros cuadrados en agosto

El panorama hídrico y ambiental de la Cordillera de los Andes se transformó como consecuencia de un fenómeno meteorológico sin precedentes. Según un relevamiento reciente llevado a cabo por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) de Chile, la ladera occidental en la Región de Coquimbo, superó 10 mil kilómetros cuadrados de cobertura de nieve durante el mes de agosto y marcó un hito que duplica la media histórica de los registros satelitales recientes.

A través del procesamiento de datos extraídos del sensor MODIS, el organismo certificó una superficie mensual promedio el último mes, cuyo valor es excepcional para el período. Sin embargo, la superficie blanca no es el único parámetro que evalúan los glaciólogos y meteorólogos.

Qué es el Túnel de Agua Negra: la tuneladora que perforará la Cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El coordinador del Área Meteorológica del CEAZA, Cristian Orrego, precisó que “la cobertura representa la superficie cubierta de nieve, pero no permite saber su altura o densidad. Por eso, el concepto clave para evaluar la reserva real de agua en cordillera es el agua equivalente”.

Cordillera de los Andes, lado chileno

Este registro histórico confirma un quiebre en la dinámica hídrica andina. Inyectó un caudal que transformará la disponibilidad del agua dulce en ambos lados de la frontera durante el ciclo 2026-2027.

El impresionante volumen nival augura un derrame estival sin precedentes en los últimos 10 años, alimentando los cauces de agua dulce a medida que comience el deshielo con la llegada del clima cálido de primavera.

El proceso de derretimiento ya comenzó en el lado chileno con el paulatino ascenso de la isoterma cero durante agosto y el incremento sostenido de las temperaturas en septiembre. Los modelos meteorológicos locales anticipan que hacia finales de septiembre se habrá convertido en agua líquida ,cerca de la mitad del equivalente acumulado en la montaña.

Alerta en la Cordillera de los Andes: evalúan la instalación de sensores de alerta temprana por riesgo de aluviones

Boom hídrico trasandino: el impacto directo en el lado argentino y la provincia de San Juan

La Cordillera de los Andes no reconoce límites geopolíticos, y las brutales nevadas que cubrieron la ladera occidental produjeron un fuerte impacto derrame en la vertiente oriental argentina. La provincia de San Juan, junto a la zona cordillerana de Mendoza, se perfila como una de las principales beneficiadas por este fenómeno nival extraordinario.

Cordillera de los Andes, provincia de San Juan

La escorrentía estival alimentará de manera sustancial las cuencas del río San Juan y del río Jáchal, asegurando la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura vitivinícola y las industrias productivas tras años de extrema rigidez hídrica.

Científicos proponen medidas para mitigar la amenaza de aluviones y colapsos glaciares en Sudamérica

Por otra parte, los desprendimientos de nieve , hielo y rocas sobre la calzada requirieron la rápida intervención de equipos de Vialidad Nacional, para realizar tareas de evaluación de avalanchas y despeje antes de la apertura estival de la ruta.

PM

LT