El frío se despide del AMBA: repunte térmico y lluvias hacia el cierre de la semana

El AMBA se prepara para despedirse de las bajas temperaturas, tras una racha de mañanas heladas y vientos del sector sur, las proyecciones meteorológicas indican que el frío invernal comienza a replegarse sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el territorio bonaerense. El paulatino ascenso en el termómetro se consolidará a partir del cierre de la semana, marcando valores máximos acordes al inicio de la transición hacia la primavera.

El ingreso paulatino de una masa de aire templado procedente del norte provocará un marcado repunte térmico, con tardes propicias para dejar de lado las camperas pesadas y dar la bienvenida a jornadas de ambiente más agradable.

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La especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, explicó que “cuando el viento se consolida del sector norte durante varias jornadas consecutivas, rompe los bloqueos de aire frío acumulados sobre la franja central. Esto genera un ambiente de transición directa hacia condiciones de primavera, incrementando la humedad antes de la llegada de un nuevo frente inestable”.

¿Cuándo suben las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA?

- Miércoles: Será el último tramo de ambiente fresco y mañanas frías, con una mínima de 6 °C y una máxima que apenas rozará los 15 °C.

- Jueves: Inicia el verdadero quiebre térmico. La rotación del viento al norte elevará la mínima a 11 °C, mientras que por la tarde la máxima trepará rápidamente a los 22 °C.

- Viernes y sábado: Se afianzan las condiciones primaverales, con pisos térmicos de 12 °C a 13 °C y techos de 21 °C a 23 °C acompañados de cielo algo a parcialmente nublado

- Domingo: Marcará el pico cálido de la semana. Con la presencia de aire húmedo y templado, el termómetro rondará entre los 14 °C de mínima y los 26 °C de máxima

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El frío se despide de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA

Desde el SMN brindaron un análisis técnico y precisaron que la salida de los sistemas de alta presión que dominaban el Océano Atlántico provocó la rotación definitiva del viento hacia el cuadrante norte y nordeste. Esta circulación actúa como una “cinta transportadora” de masa de aire húmedo y templado proveniente de las latitudes subtropicales del norte argentino y sur del Brasil.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional se refirió al proceso de compresión: a medida que la masa de aire se desplaza hacia el sur, sufre subsidencia y compresión, elevando aún más los valores mínimos y máximos por encima de los promedios normales de la época.

Inestabilidad y lloviznas aisladas en el AMBA para el fin de semana

A diferencia de los días anteriores con cielo despejado, el ingreso de un frente frío intermitente al AMBA interactuará con el aire cálido acumulado entre el sábado y el domingo.

El pronóstico en el AMBA registrará una fuerte fluctuación térmica durante esta semana en el tramo final del invierno

En tanto que, hacia la tarde-noche del domingo, comenzarán a gestarse probabilidades de lloviznas y precipitaciones aisladas en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Frente inestable en el AMBA y CABA durante el fin de semana

De acuerdo con los modelos de previsión del SMN, los acumulados más firmes y la llegada de tormentas aisladas están previstos para la jornada del lunes. El cambio de viento nuevamente hacia el sector sur-sudoeste acompañará el paso del frente inestable, marcando un posterior reacomodamiento de las marcas térmicas

PM / EM