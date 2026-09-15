El pronóstico del tiempo para este martes 15 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense anticipa una jornada estable, ideal para disfrutar al aire libre. El frío matinal empezará a ceder gradualmente con el correr de las horas gracias a la rotación de los vientos.

A diferencia del arranque de la semana, se consolidará un leve ascenso en las marcas térmicas, con cielo algo a parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia en el área metropolitana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante la mañana, el aire continuará fresco. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9 °C y 10 °C en CABA, mientras que en el Gran Buenos Aires los valores matutinos descenderán un poco más, con sensación térmica más baja en las áreas suburbanas.

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Clima martes 15 de septiembre

Con el transcurso del día, la presencia del sol impulsará el ascenso térmico. Hacia la tarde, se espera alcanzar una máxima de 19 °C, configurando una tarde templada y agradable para las actividades al aire libre.

La humedad rondará el 60% y la visibilidad se mantendrá excelente en los principales accesos a la Capital Federal. La nubosidad se incrementará hacia el final del día.

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En cuanto al viento, predominará la circulación desde el sector oeste y sudoeste, rotando hacia el este durante la noche. Se prevén ráfagas moderadas que podrían alcanzar los 40 km/h sobre la franja costera y el Río de la Plata. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura promedio de 12 °C y descarto total de precipitaciones para todo el distrito.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento las condiciones en el resto del país. Para este martes no se registran alertas de nivel naranja o rojo en territorio bonaerense, aunque el Sistema de Alerta Temprana (SAT) monitorea fenómenos puntuales por nevadas en el sector cordillerano de la provincia de Santa Cruz.

En la zona de la Costa Atlántica bonaerense se observan chaparrones aislados acompañados de ráfagas, mientras que el resto de la región pampeana permanece bajo la influencia de un sistema de alta presión.

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En el resto del mapa nacional, el Noreste argentino experimentará un descenso en las marcas máximas por el ingreso de masa de aire frío, en tanto la región de Cuyo mantendrá valores por encima del promedio estacional.

De cara a los próximos días en el AMBA, la tendencia indica que continuará la recuperación paulatina del ambiente templado. El miércoles 16 presentará máximas cercanas a los 17 °C, consolidando un leve descenso temporal por la rotación del viento.

Hacia el tramo final de la semana y las vísperas del fin de semana, el termómetro continuará marcando un incremento progresivo. Para el sábado 19 y domingo 20 se proyectan tardes templadas a cálidas, con máximas que podrían rozar los 23 °C, en un escenario idóneo antes del cambio de estación.