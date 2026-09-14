En la recta final de las elecciones generales en Brasil, con una campaña atravesada por causas judiciales, tensión institucional y una fuerte polarización, la encuesta de la consultora brasileña Quaest revela un escenario de empate técnico para una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal retador opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según la investigación encargada por Globo y el diario O Globo, realizada entre el 10 y el 13 de septiembre, el candidato del Partido Liberal alcanza el 42% de intención de voto frente al 40% del actual presidente.

Aun frente a este panorama, la diferencia queda dentro del margen de error de dos puntos porcentuales de la encuesta, por lo que técnicamente ambos están empatados. En la medición anterior, los dos habían obtenido el 41%.

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Para la primera vuelta, que se realizará el 4 de octubre, la encuesta a 2.004 votantes ubica a Lula en el primer lugar con un 36%, seguido de cerca por Flávio Bolsonaro, con un 31%.

Más atrás se ubican otros contendientes como Augusto Cury (7%), Ronaldo Caiado (4%) y Renan Santos (4%).

En relación con la encuesta anterior, Lula se mantuvo en 36%, mientras que Flávio pasó del 29% al 31%. Cury cayó un punto, del 8% al 7%, y Caiado y Renan Santos subieron del 3% al 4%.

Investigan a Flávio Bolsonaro por sospechas de corrupción y lavado

El dato más llamativo de la última medición es el nivel de rechazo que generan los dos principales candidatos. Lula y Flávio Bolsonaro comparten el primer puesto como los candidatos más rechazados, con un 55% de los encuestados que afirma que no los votaría bajo ninguna circunstancia.

El rechazo a Lula muestra diferencias marcadas según el perfil de los votantes y se concentra especialmente en sectores donde tiene mayor peso el anti-petismo. Alcanza el 63% entre quienes tienen estudios superiores, el 62% entre quienes pertenecen a hogares con ingresos superiores a cinco salarios mínimos y llega al 69% entre los evangélicos. Por regiones, su mayor nivel de rechazo se concentra en el Sur (63%) y el Sureste (60%).

Sin más, en el caso de Bolsonaro, el rechazo llega al 60% entre los mayores de 60 años y al 59% entre los católicos. Por regiones, su nivel más alto aparece en el Noreste, con 60%, mientras que en el Sur baja al 49%.

A su vez, después de Lula y Flávio aparece Ronaldo Caiado, del PSD, con 42% de rechazo. Lo sigue Romeu Zema, del Novo, con 40%; Renan Santos, de Missão, con 30%; y Augusto Cury, de Avante, con 26%.

Augusto Cury, candidato presidencial de Brasil por el partido Avante

El escenario se repite en otras mediciones realizadas durante septiembre. Sin discusión, Lula se mantiene al frente en las encuestas de Quaest, AtlasIntel/Bloomberg, Ideia y BTG Nexus, con una intención de voto que va del 36% al 43%, mientras que Flávio Bolsonaro aparece segundo, con registros que parten del 29% y llegan hasta el 37,3%.

A los dos principales candidatos los sigue Cury, del partido Avante, quien se consolidó en el tercer lugar con mediciones que oscilan entre el 6,6% y el 9%. Psiquiatra y escritor, Cury es uno de los autores más conocidos del país y llegó a la carrera presidencial con un perfil por fuera de la política tradicional.

La estrategia de la "silla vacía"

En un análisis de Pulsar.UBA, el observatorio de opinión pública de la Universidad de Buenos Aires, se repasaron los últimos 40 debates presidenciales realizados en Brasil y se encontró que en 10 de ellos estuvo ausente el candidato que ganó la elección.

Si bien los debates presidenciales en Brasil no son obligatorios, forman parte de una tradición electoral que comenzó en 1960, con el primer debate presidencial televisado de la historia.

Ahora, la famosa “silla vacía” volvió a quedar en primer plano porque el debate previsto para este lunes fue suspendido después de que los dos principales candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, confirmaran que no participarían.

MV/fl