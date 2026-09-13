Gira de Rubio por Sudamérica no pierde de vista las elecciones de Brasil

La gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú se produjo pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para el 4 de octubre. En este contexto, especialistas consultados por la agencia Noticias Argentinas analizaron la importancia que tiene Brasil para Washington y el peso que adquirieron las relaciones internacionales en la campaña electoral.

Para el académico Fernando Romero Wimer, las elecciones brasileñas son “las más internacionalizadas desde el fin de la Guerra Fría”, debido a la creciente relación entre el escenario electoral y las disputas internacionales que involucran a Estados Unidos.

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Según el profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, los temas que atraviesan la campaña brasileña también están vinculados con los intereses de Washington y ayudan a explicar el contexto de la gira de Rubio por Sudamérica.

Seguridad y narcotráfico, otro eje de la influencia de Estados Unidos

Wimer también se refirió al papel que tiene la seguridad en la relación de Estados Unidos con los países de la región. El especialista señaló especialmente la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay y sostuvo que Washington incorporó la lucha contra el crimen organizado como una herramienta de influencia.

En ese sentido, advirtió sobre la utilización del concepto de “narcoterrorismo” y consideró que esta definición puede ampliar las posibilidades legales y operativas para una eventual intervención estadounidense.

Qué mensaje deja la gira de Rubio para Brasil

La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo, Cristina Pecequilo, también vinculó la gira del secretario de Estado estadounidense con el escenario político brasileño. Según la especialista, el viaje de Rubio tiene entre sus objetivos respaldar a los sectores políticos que mantienen una relación cercana con Estados Unidos y mostrar que Brasil podría formar parte de una futura gira si llegara al poder un gobierno de derecha.

Pecequilo también sostuvo que el candidato que ocupa el segundo lugar en las encuestas busca consolidar a su base política, que tiene una posición favorable hacia Estados Unidos.

Para la profesora, esa situación muestra que la relación con Washington también comenzó a ocupar un lugar dentro de la disputa electoral brasileña.

Brasil, China y la disputa por influencia en la región

Wimer y Pecequilo coincidieron además en señalar la importancia de la relación de Brasil con China, un vínculo que también aparece en el análisis de la política estadounidense hacia Sudamérica.

Wimer sostuvo que Washington puede avanzar en acuerdos vinculados con la minería y ampliar la cooperación en materia de seguridad, pero enfrenta dificultades para reemplazar el peso económico de China en países como Brasil y Perú.

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El académico puso como ejemplos el papel de China como mercado para el cobre peruano, fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura y destino de una parte importante de las exportaciones de soja brasileñas.

Pecequilo planteó una conclusión similar y afirmó que Estados Unidos tiene dificultades para competir económicamente con China en la región. “Económicamente, si renuncias a China vas a tener muchas dificultades”, señaló la especialista.

LB