Un estudio estadístico prevé que la Tierra superará por primera vez los 2 °C de calentamiento en 2027

El investigador Baptiste Boussemart reveló un estudio en el que advierte que el planeta Tierra superará por primera vez los 2 °C por encima de los niveles preindustriales durante la primavera boreal de 2027. El modelo científico prevé que el fenómeno de El Niño llevará las temperaturas a niveles muy altos.

El trabajo académico empleó modelos estadísticos de regresión Ridge llamado TESR para precisar qué proporción del incremento térmico obedece al evento oceánico y cuál a la inercia del cambio climáticos provocado por la actividad humana. Según los datos, la temperatura media global se mantendrá cerca de los +1,9 °C sobre la era preindustrial entre enero y mayo de 2027, alcanzando picos de +1,91 °C en marzo.

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El análisis estima una probabilidad inicial de entre 23% y el 24% de sobrepasar el techo de los +2,0 °C en la primavera de 2027. Sin embargo, al ajustar los datos por la tendencia del modelo a subestimar los picos, los científicos calcularon que las opciones reales de quebrantar ese techo trepan a un rango entre 45% y 60%.

El Niño 2026-2027 quebrará marcas históricas en el Pacífico

La evolución del fenómeno en el océano Pacífico ecuatorial muestra cifras sin precedentes. De acuerdo con las mediciones reportadas, el Niño 3.4 saltó de una anomalía promedio de +1,5 °C a mediados de año a registros semanales de entre +2,2 °C y +2,6 °C hacia agosto, mientras que en franjas subsuperficiales las temperaturas excedieron en más de 8 °C de su media habitual.

Frente a este escenario, las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sostiene una certeza cercana al 100% de que El Niño permanecerá activo y ganando intensidad al menos hasta febrero de 2027. Este calentamiento alterara la distribución del calor y la humedad a nivel global, afectando los patrones meteorológicos.

Antonio Guterres

En el plano institucional, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió con firmeza que la humanidad ingresó en un territorio inexplorado debido al aumento descontrolado de las temperaturas marinas y a la exposición creciente a desastres climáticos.

Paralelamente, los registros de corto plazo confirman la aceleración del proceso, dado que agosto de 2026 se convirtió en el agosto más cálido del que se tenga registro en la base de datos Copernicus/ECMWF ERA5. Durante ese mes, la temperatura global se situó 1,65 °C por encima de los promedio industriales.

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El fenómeno reciente también se destacó por haber provocado el agosto más húmedo a nivel planetario. Este factor responde a que una atmósfera más cálida tiene la capacidad para retener mayores volúmenes de agua, alimentando a su vez el efecto invernadero en un proceso de retroalimentación.

Los registros de Copernicus indicaron que un 17% de la superficie terrestre sufrió precipitaciones encuadradas dentro del 10% más alto de la serie histórica desde 1940. La cobertura de lluvias extremas proyecta un cierre de año marcado por eventos severos en regiones de Sudamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

cp