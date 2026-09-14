El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los pedidos para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y denunció la existencia de una “conspiración enfermiza” contra la tecnología y los centros de datos. A través de un mensaje en Truth Social, cuestionó al CEO de Anthropic, Darío Amodei, quien publicó un ensayo pidiendo moderar el ritmo de mejora de los modelos más avanzados para evaluar sus riesgos.

Según Trump, poner límites al desarrollo de la IA no solo afectaría a la industria estadounidense, sino que también podría beneficiar a China. “El único que se alegra de ello es China”, sostuvo el mandatario, que volvió a plantear la carrera tecnológica entre ambos países como una competencia estratégica para el liderazgo mundial.

Agregó que “La única salvaguarda que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente”, y aseguró que su administración ya cuenta con un poder penal y regulatorio sobre las compañías que desarrollan esta tecnología.

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También acusó directamente a Amodei de intentar mostrarse ahora como un “angelito perfecto".

Dario Amodei, CEO de Anthropic

El origen de la discusión está en un ensayo publicado el sábado por Amodei, uno de los principales referentes de la industria de inteligencia artificial. El CEO de Anthropic planteó que las compañías deberían ralentizar el aumento de las capacidades de sus modelos, pero no detener el desarrollo de la tecnología.

Su propuesta apunta a establecer un ritmo que permita avanzar en paralelo con las medidas de seguridad necesarias para controlar modelos cada vez más potentes.

Amodei planteó que los sistemas más avanzados deberían ser evaluados por especialistas externos y que las empresas tendrían que demostrar que cuentan con mecanismos de protección suficientes antes de ponerlos a disposición del público.

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Una de sus principales preocupaciones es el llamado “alineamiento”, un concepto que refiere a lograr que los objetivos y el comportamiento de una IA sigan siendo compatibles con las intenciones humanas.

Musk y Altman respaldaron la propuesta

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, respaldó públicamente su planteo con un mensaje breve: “Dario tiene razón”.

Sam Altman, CEO de OpenAI, también coincidió con la necesidad de establecer un ritmo de desarrollo en la denominada “frontera tecnológica”, aunque señaló que su compañía trabaja en mecanismos para que evaluadores independientes puedan analizar los sistemas más avanzados.

Además, en julio, 1.386 empleados de compañías de IA de frontera habían firmado el documento “Pacing the Frontier”, en el que reclamaron herramientas técnicas y mecanismos de gobernanza que permitan ralentizar el desarrollo si en algún momento resulta necesario.

La advertencia que llegó desde China

El ministro de Seguridad del Estado chino, Chen Yixin, advirtió que el uso de la IA por parte de potencias extranjeras podría afectar la seguridad política, institucional e ideológica de China.

Señaló que los deepfakes, los bots y otros contenidos generados con inteligencia artificial pueden utilizarse para difundir rumores políticos, manipular información y profundizar las divisiones sociales.

Chen describió a la IA como “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial” y como un nuevo espacio de rivalidad estratégica entre las grandes potencias.

Pekín también respondió al pedido de Amodei para limitar el avance tecnológico chino. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, cuestionó las advertencias y sostuvo que el alarmismo y la confrontación pueden perjudicar la gobernanza global de la inteligencia artificial.

Chen Yixin, ministro de Seguridad del Estado de China

China, en cambio, defendió una IA “abierta” e “inclusiva” y pidió que los países trabajen en conjunto para establecer reglas sobre su desarrollo.

MV/MSS