Alarma por la inteligencia artificial: caen las tecnológicas y Wall Street siente el golpe

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial sufrieron este lunes 14 de septiembre una fuerte corrección a nivel global, después de que algunos de los principales ejecutivos del sector reclamaran desacelerar el desarrollo de los modelos para evaluar mejor sus riesgos.

Según Reuters, el movimiento golpeó especialmente a los fabricantes de chips y a las grandes tecnológicas que habían liderado el rally bursátil de los últimos años al calor de las inversiones en inteligencia artificial.

Sam Altman advirtió que hay dos formas en las que el avance de la IA "podría salir muy mal"

La presión también se sintió desde la apertura de Wall Street. De acuerdo con AFP, unos 15 minutos después del inicio de la rueda, el Dow Jones Industrial Average caía 0,2%, el S&P 500 retrocedía 0,7% y el Nasdaq Composite bajaba 1,1%, en un mercado particularmente sensible a cualquier señal de freno en el desarrollo de la IA.

El disparador fue un extenso ensayo publicado por Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien planteó la necesidad de una desaceleración coordinada del desarrollo de la inteligencia artificial para comprender mejor los riesgos asociados a su rápida evolución. Elon Musk, al frente de xAI, y Sam Altman, CEO de OpenAI, manifestaron su acuerdo con esa preocupación.

Sam Altman, CEO de Open IA

Altman además señaló que OpenAI no avanzará este año con una oferta pública inicial, citando preocupaciones de seguridad.

Wall Street bajo presión y fuertes caídas en chips

La reacción del mercado fue inmediata. Reuters señaló que los futuros del Nasdaq e-mini caían 1,9%, mientras que las acciones de los fabricantes de chips lideraban las pérdidas.

Nvidia retrocedía 3% y Advanced Micro Devices (AMD) caía 5,7%, mientras que SpaceX bajaba 2,6%. Meta y Amazon cedían más de 1,4%.

AFP también destacó que Nvidia, AMD y CoreWeave operaban en baja tras las advertencias del sector.

"De repente, de la nada, todos los principales CEO de estas empresas de IA dijeron que teníamos que frenar, porque existe una amenaza real de que la IA pueda descontrolarse", explicó Adam Sarhan, de 50 Park Investments, citado por AFP.

Para el analista, la señal resulta especialmente sensible porque "el comercio de la IA ha sido el motor tanto de la economía como del mercado bursátil en los últimos años".

Trump calificó de "fuerzas negativas" a las voces que quieren ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial

La caída no se limitó a Estados Unidos. En Europa, las acciones tecnológicas retrocedían 2,5%, con bajas de 5,8% en ASML, 8,4% en Infineon y 7,4% en Siemens Energy.

En Asia, SoftBank llegó a perder 13,2%, mientras que TSMC cayó 1,2% y SK Hynix 6,3%, según Reuters.

El temor pasa del riesgo tecnológico al financiero

El mercado también comenzó a poner el foco en un aspecto menos visible del boom de la inteligencia artificial: la enorme infraestructura financiera que lo sostiene.

Las empresas del sector dependen cada vez más de deuda, grandes compromisos de capital y contratos energéticos para financiar centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

"Si la carrera de la IA se ralentiza considerablemente, la pregunta clave es: ¿quién paga toda esa infraestructura?", planteó Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote, citada por Reuters.

La especialista advirtió que los contratos de arrendamiento, la deuda y los compromisos de energía seguirían existiendo aunque se redujera el crecimiento esperado de la demanda y de los ingresos.

Ese escenario podría convertir un problema tecnológico en un riesgo financiero más amplio, especialmente en un contexto de tasas y rendimientos globales elevados.

Advertencias sobre riesgos "inaceptables"

Las alertas se intensificaron después de que Anthropic publicara un informe en el que detalló cómo sus modelos Claude habían sido utilizados en actividades relacionadas con armas, operaciones cibernéticas, vigilancia y fraude.

Amodei advirtió que, dentro de seis a doce meses, los agentes de IA podrían alcanzar capacidades capaces de generar daños por cientos de miles de millones de dólares.

Altman, por su parte, calificó de "inaceptables" los riesgos de extinción humana asociados al desarrollo de esta tecnología.

La postura fue rechazada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien desestimó las advertencias y sostuvo que Estados Unidos debe conservar el liderazgo mundial en inteligencia artificial.

¿Se termina el boom de inversión en IA?

Por ahora, buena parte del mercado sigue considerando improbable un freno brusco.

Brian Nowak, de Morgan Stanley, proyectó que el gasto en inteligencia artificial superará los US$1,2 billones en 2027, mientras que Deutsche Bank sostuvo que la competencia entre empresas y países continúa siendo demasiado intensa como para pensar en una retirada voluntaria del sector.

Sin embargo, Reuters señaló que el escepticismo empieza a crecer a medida que las valuaciones se vuelven más exigentes.

"Sus valuaciones suponen tanto una fuerte demanda como un ritmo implacable de progreso tecnológico", explicó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Bank. Y advirtió: "Cuando las expectativas son tan altas, incluso un posible retraso puede desencadenar la toma de beneficios".

A las dudas sobre la IA se suma otro factor de presión para Wall Street. AFP indicó que los inversores también esperan la decisión de la Reserva Federal del miércoles, en un contexto de inflación persistente y precios elevados del petróleo.

Así, la jornada dejó una señal clara: el mercado sigue apostando a la inteligencia artificial, pero comienza a mostrar mayor sensibilidad ante cualquier indicio de que el ritmo de desarrollo, inversión o rentabilidad pueda desacelerarse.

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