El riesgo país se mantuvo en 491 puntos y consolida su nivel debajo de los 500

El riesgo país argentino cerró este jueves en 491 puntos básicos, sin cambios respecto del miércoles, cuando había descendido tres unidades. De esta manera, el indicador elaborado por JP Morgan volvió a permanecer por debajo de la barrera de los 500 puntos, una referencia seguida de cerca por los inversores.

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La estabilidad de este jueves se produjo en una jornada en la que los activos argentinos operaron al alza. El S&P Merval llegó a avanzar cerca de 0,9% durante la rueda, mientras algunas acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron subas de hasta 6%.

El riesgo país se afianza debajo de los 500 puntos

El indicador viene mostrando una mejora durante septiembre y, con los 491 puntos de este jueves, mantiene una baja de alrededor del 4% en lo que va del mes. En agosto había terminado en 512 unidades y llegó a ubicarse en 532 puntos durante ese mes.

La permanencia debajo de los 500 puntos resulta relevante para el mercado porque refleja una menor prima exigida por los inversores a los activos de deuda argentinos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Qué pasó con los bonos argentinos

La evolución del riesgo país está vinculada principalmente con el comportamiento de los bonos soberanos en dólares. En las últimas ruedas, los títulos mostraron movimientos acotados y, pese a algunas bajas, lograron sostener al indicador en torno a los 490 puntos.

Este jueves, el mercado local también recibió el impacto de un escenario internacional más complejo, con subas en las tasas de los bonos estadounidenses y presión sobre los mercados globales. Sin embargo, los activos argentinos lograron mantener un comportamiento relativamente favorable.

El mercado mira si puede sostenerse debajo de 500

Con el cierre de este jueves, el riesgo país permanece por debajo de los 500 puntos por varias ruedas consecutivas y se mantiene cerca de sus niveles más bajos recientes.

La atención del mercado estará puesta ahora en si los bonos pueden sostener esta recuperación y permitir que el indicador profundice la baja en las próximas semanas. Una continuidad de la tendencia podría seguir reduciendo el costo de financiamiento para Argentina y mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales.