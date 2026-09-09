El riesgo país volvió a bajar y quedó en 491 puntos por el mejor desempeño de la deuda

El riesgo país argentino cerró este miércoles en 491 puntos básicos, según el índice EMBI+ elaborado por JP Morgan. De esta manera, el indicador retrocedió tres unidades frente a los 494 puntos del martes y volvió a acercarse a los mínimos alcanzados durante la primera semana de septiembre.

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La evolución del riesgo país se da en un contexto de seguimiento sobre el desempeño de los bonos soberanos en dólares, que en las últimas ruedas vienen mostrando movimientos acotados y son una de las principales referencias para medir la percepción de los inversores sobre la deuda argentina.

El riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

Con el cierre de este miércoles, el indicador permanece nuevamente por debajo de la barrera de los 500 puntos básicos, una referencia seguida de cerca por el mercado financiero.

La mejora registrada durante las últimas jornadas permitió que el riesgo país se alejara de los niveles alcanzados durante agosto. El índice había terminado ese mes en 512 puntos y comenzó septiembre en torno a las 500 unidades. Durante la primera semana del mes llegó a ubicarse en 491 puntos, antes de la posterior recuperación hasta los 494 puntos del martes.

El movimiento de hoy representa una baja de alrededor de 0,6% respecto del cierre previo.

Qué miran los inversores

La evolución del riesgo país está directamente vinculada con el comportamiento de los títulos de deuda argentinos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando los bonos locales mejoran su cotización, la sobretasa exigida por los inversores tiende a reducirse y, con ella, también el riesgo país.

Por eso, el mercado sigue con atención la capacidad de los bonos argentinos para sostener la recuperación registrada durante las últimas ruedas y consolidar una tendencia descendente del indicador.

A su vez, la evolución de los mercados internacionales y las expectativas respecto de las tasas de interés en Estados Unidos continúan siendo factores relevantes para los activos emergentes.

¿Qué puede pasar con el riesgo país?

El nivel de los 491 puntos vuelve a dejar al indicador en una zona cercana a los mínimos recientes. La clave para el mercado será determinar si esta mejora puede extenderse en las próximas ruedas y permitir que Argentina continúe reduciendo el costo financiero asociado a su deuda.

La permanencia por debajo de los 500 puntos durante varias jornadas empieza a consolidar una referencia más favorable para los activos argentinos, aunque el mercado todavía observa con cautela la capacidad de sostener esta tendencia.