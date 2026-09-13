Trump calificó de "fuerzas negativas" a las voces que quieren ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "fuerzas negativas" a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos.

"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", declaró el republicano a la prensa durante su visita a Irlanda.

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Las declaraciones se producen en medio de un coro creciente de líderes y expertos que estiman que un crecimiento descontrolado de esta tecnología podría causar problemas a la humanidad. La creciente ola de este pensamiento se desató luego de que el investigador de IA, Jacob Coxon, decidiera abandonar la industria tras denunciar a las empresas OpenAI y Anthropic de "jugar con nuestras vidas" en la carrera tecnológica.

El británico, de 27 años, hizo sonar las alarmas tras haber pasado los últimos tres años preentrenando modelos de IA, primero en OpenAi y luego, este año, en su rival Anthropic. "Las personas que construyen IA creen firmemente que podría matarnos a todos antes de que termine la década", afirmó en una publicación en X.

Jacob Coxon

Estas declaraciones llevaron al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei a instar a las empresas a que frenen su rápido desarrollo, en medio de la creciente preocupación por los riesgos de los sistemas informáticos "superinteligentes".

Por su parte, Sam Altman, jefe de OpenAI, y Elon Musk, propietario de xAI, intervinieron para apoyar el diagnóstico de Amodei, mientras aumenta la presión para mejorar la supervisión.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, advirtió que actuar con demasiada rapidez para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial podría hacer que su país pierda la carrera tecnológica frente a China.

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"Si el Congreso se precipita y convoca una sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso supone una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses", afirmó este domingo Johnson en CNN.

"Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otras en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense", añadió.

El dirigente republicano propuso celebrar una reunión en el Congreso con altos ejecutivos del sector para determinar la mejor manera de regular la IA, una idea que, según señaló, había comentado con Trump.

BGD