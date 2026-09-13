Elecciones en Suecia: boca de urnas adjudican leve una ventaja a la centroizquierda

La oposición de centroizquierda en Suecia, liderada por los socialdemócratas de Magdalena Andersson, se perfilaba como ganadora de las elecciones generales del domingo, según los sondeos a boca de urna que señalaba a la extrema derecha perdiendo algo de terreno en una ajustada votación.

La alianza de cuatro partidos de la oposición de izquierda (Socialdemócratas, Partido de la Izquierda, Partido de Centro y Partido Verde) obtenía en los bocas de urna algo más del 51% de los votos, según la cadena pública SVT, frente al 46,8% de la derecha. Otro sondeo de TV4 daba porcentajes similares, 51,3% al frente de izquierda y a la derecha el 47%.

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La sorpresa de la elección la daban Demócratas de Suecia (SD), de extrema derecha, que retrocedían algunos casilleros desde su irrupción en el Parlamento en 2010, y por primera vez dejarían de ser el segundo partido de Suecia.

Andersson fue desalojada del poder en 2022 y era favorita en las encuestas.(FOTOS AFP)

"Por supuesto, es un poco decepcionante dejar de ser el segundo partido más grande en estas encuestas. Pero aún no se ha terminado el recuento, todavía puede cambiar", señaló la diputada de SD Julia Kronlid, recordando que en las últimas elecciones "el resultado cambió a la noche".

Los sondeos de boca de urna que los daban ganadores fueron recibidos con gritos de alegría de los seguidores de la expremier socialdemócrata Magdalena Andersson, que ya estuvo en el poder sueco desde 2021 a 2022.

La candidata demócrata cristina Ebba Busch.

A Magda le cantaron 'Mamma Mia', de ABBA

Durante meses las encuestas daban una cómoda ventaja a los cuatro partidos de la oposición de izquierdas, encabezados por Andersson, líder de los socialdemócratas de centroizquierda. Pero en los últimos días de la campaña esa brecha había empezado a acortarse a gran velocidad y así se redujo hasta llegar a este comicio casi en una situación de empate técnico.

"Magda", como la apodan en Suecia, sueña a sus 59 años con una revancha en el poder, luego que sus opositores consiguieran expulsarla en 2022.

Entonces fue Ulf Kristersson, el actual primer ministro de derecha, el que empezaba un nuevo mandato. El objetivo para el dirigente, de 62 años, es seguir cuatro años más para "hacer a Suecia grande otra vez", declaró a la AFP en un guiño al célebre lema del presidente estadounidense Donald Trump.

Los socialdemócratas, partido que gobernó el país nórdico durante buena parte del siglo XX y sigue siendo el principal de Suecia, se han comprometido a fortalecer el Estado de bienestar y ayudar a los hogares con dificultades a hacer frente al aumento del costo de vida.

Ulf Kristersson quiere mantener el poder y dijo, como Trump, que quiera a 'Suecia grande otra vez'.

La jornada tuvo su nota musical cuando uno de los miembros del legendario grupo sueco ABBA, Benny Andersson, frente al piano en la sede del Partido Socialdemócrata, dedicó a "Magda" una versión del gran éxito de la banda "Mamma Mia" cambiando la letra por "Mag-da-le-na", que entonó una multitud de seguidores.

"Hacer a Suecia grande otra vez"

Uno de los principales argumentos de la oposición contra su candidatura del primer ministro saliente Kristersson es que prometiera el ingreso de la extrema derecha en el gobierno. Kristersson se comprometió a incorporar a los Demócratas de Suecia a su gobierno en caso de victoria en las elecciones legislativas.

También prometió centrarse en mejorar la vida de los suecos ahora que la ofensiva de su gobierno contra el crimen organizado y la inmigración empezaron a mostrar resultados, entre ellos, según afirmó, haber logrado que las solicitudes de asilo estén en un mínimo histórico.

"Ahora le corresponde al pueblo sueco decidir qué rumbo debe tomar nuestro país", dijo Andersson a los periodistas después de votar en su municipio de origen, Nacka.

En las dos últimas décadas, el líder de la extrema derecha, Jimmie Akesson, llevó al partido de origen neonazi a convertirse en una fuerza política legitimada y el sábado daba por "ganada" esta batalla electoral en un mitin final de campaña en la capital.

"Suecia se está volviendo más segura, mejor y más sueca", afirmó, rodeado de pancartas con los colores azules y amarillos de su bandera que decían: "Make Sweden Sweden Again".

En un mensaje en Instagram, la activista climática sueca Greta Thunberg instó a los votantes a impedir la alianza de gobierno de derechas con la ultraderecha: "Ningún fascista en nuestro gobierno. ¡Justicia climática ya!", escribió.

El votante Tommy Strand, de 58 años, declaró a la AFP en el centro de Estocolmo que había optado por el Partido Verde: "Lo más importante es el clima. Creo que incluso podemos recortar un poco nuestro Estado de bienestar para asegurar el futuro".

Unas ocho millones de personas tienen derecho a voto en estas elecciones, en un país de 10,6 millones de habitantes donde la participación electoral supera habitualmente el 80%.

AFP/HB