El Gobierno nacional avanza en la implementación del Decreto 868/2026, una medida dictada por el presidente Javier Milei que busca sancionar a un universo de más de 180 empresas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno ratificó que el alcance de los procedimientos administrativos e inhabilitaciones alcanzará no sólo a las operadoras, sino también a su red de proveedores de servicios financieros, de seguros y accionistas.

Sin embargo, el endurecimiento discursivo oficial colisionó con el entramado bursátil de Wall Street, donde los mismos fondos que financian el proyecto petrolero en el Atlántico Sur forman parte de la estructura de capital de Mercado Libre, la firma insignia de Marcos Galperín.

El Gobierno argentino declaró "ilegales las actividades desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina por la empresa Navitas Petroleum" en 2022. Los accionistas de la firma israelí también invierten en Mercado Libre, lo que generó una paradoja entre la nueva retórica de la Casa Rosada sobre las Islas Malvinas y la tenencia de acciones en el unicornio argentino favorito de Javier Milei.

La paradoja emerge de las declaraciones obligatorias presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los registros oficiales a los que accedió PERFIL revelan que los grandes conglomerados previsionales y aseguradoras de Israel que controlan la petrolera Navitas Petroleum —operadora del yacimiento clandestino Sea Lion al norte del archipiélago— mantienen de forma simultánea inversiones millonarias en la plataforma de comercio electrónico. Esta convivencia de activos financieros generó una contradicción imprevista entre la retórica de fronteras de la Casa Rosada y la libre circulación de capitales en los mercados internacionales globales.

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Reino Unido endureció su mensaje por Malvinas mientras Milei amplía las acciones contra las petroleras

A través de la reglamentación de la Ley 26.659, la administración libertaria obliga a las firmas globales a elegir entre operar en el mercado local, con foco en Vaca Muerta, o continuar vinculadas a los proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Al estirar la sanciones hacia las redes de financistas y accionistas de esas empresas, el trazado de las penalizaciones roza la composición societaria del principal unicornio tecnológico de la región y aliado estratégico del oficialismo.

El desglose de inversiones de Navitas en ML

El mapa de los activos cruzados se despliega en orden decreciente a través de los formularios trimestrales 13F del regulador norteamericano. El holding Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. lidera las posiciones en el mercado abierto de Nueva York. La corporación previsional israelí declaró la tenencia de 12.000 acciones ordinarias de Mercado Libre, un paquete de títulos que al cierre del último período auditado representa un valor nominal de 20.368.680 dólares. En el plano energético, el grupo controla el 6,1% de Navitas Petroleum a través de su división de pensiones y jubilaciones, Migdal Makefet.

Migdal Insurance declaró ser dueña de 12.000 acciones de Mercado Libre por un valor nominal de 20.368.680 dólares.

El segundo escalón de la estructura corresponde a Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. El holding financiero más grande de Israel reportó ante las autoridades bursátiles un incremento en su cartera tecnológica hasta alcanzar las 6.407 acciones de Mercado Libre, lo que equivale a una inversión de 10.875.178 dólares. Al mismo tiempo, Harel opera como uno de los pilares corporativos de la petrolera clandestina en las islas, donde consolida el 9,5% del capital general de la operadora.

Las 4.607 acciones de Harel Insurance Investment en Mercado Libre tienen un valor de 10.875.178 dólares.

El podio de las colocaciones se cierra con Meitav Dash Investments Ltd. La firma de servicios de inversión de Tel Aviv registró 5.756 acciones en el unicornio fundado en Buenos Aires, por un valor de 9.770.177 dólares. Meitav, además, es dueña del 40% de las acciones de Rockhopper Exploration, la socia británica del proyecto Sea Lion, de Navitas. El total invertido en Mercado Libre por las accionistas de Navitas asciende de este modo a 41.014.035 dólares.

Meitav Dash Investments posee 5.756 acciones en Mercado Libre por un valor de 9.770.177 dólares.

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Si bien no poseen control de gestión ni injerencia en las decisiones operativas de la mesa directiva de Mercado Libre, las tres entidades son dueñas de una fracción de la compañía de Marcos Galperín.

Navitas Petroleum no es una empresa desconocida para el Estado argentino. En abril de 2022, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 240/2022, que declaró "ilegales las actividades desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina". Además, la calificó como empresa clandestina y la inhabilitó por un período de veinte años. Pese a ese estatus, la compañía adoptó su decisión final de inversión para la fase uno de Sea Lion a fines de 2025, un desarrollo que prevé iniciar la extracción comercial de crudo en 2028.

La extensión de las sanciones argentinas hacia los accionistas de las petroleras que operan en las Islas Malvinas

El endurecimiento de los controles administrativos fue detallado de manera pública por Quirno durante su intervención en la última convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí, el funcionario del Palacio San Martín remarcó que las empresas que formen parte de la cadena logística, de seguros o accionaria de las petroleras de Malvinas tendrán vedado el acceso a las ventajas normativas locales y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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PERFIL se contactó con la Cancillería argentina y con los voceros institucionales de Mercado Libre para consultarles sobre el impacto técnico de las sanciones que impulsa el Ejecutivo Nacional ante las tenencias pasivas de los holdings israelíes en el NASDAQ. Al cierre de esta edición, ninguna de las partes emitió una respuesta formal ni comentarios al respecto.

Los algoritmos de Wall Street terminaron cruzando a la geopolítica energética con la tenencia de acciones del capitalismo digital. La determinación gubernamental de perseguir penalmente cada eslabón financiero —directo o indirecto— del conflicto soberano terminó tropezando con los portafolios de uno de los aliados más elogiados por la propia narrativa oficial.