RDE: Reino Unido endureció su mensaje por Malvinas mientras Milei amplía las acciones contra las petroleras

La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, asegurara que su Gobierno será “implacable” en la defensa de la posición del Reino Unido sobre el archipiélago. La declaración se produjo después del endurecimiento del reclamo argentino impulsado por Javier Milei y de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

Leo Torresi, periodista de Breaking News, destacó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el impacto que generan este tipo de declaraciones cuando provienen de figuras centrales de la política internacional. Según explicó, una expresión contundente suele despertar inmediatamente el interés de la audiencia y multiplicar la producción de información destinada a ampliar su contexto.

Malvinas y la disputa por el petróleo

La discusión también está atravesada por el desarrollo de hidrocarburos alrededor de las islas. Ariel Maciel planteó que las advertencias británicas pueden sumar incertidumbre sobre las expectativas vinculadas con la explotación de esos recursos.

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Maciel diferenció el escenario marítimo de Malvinas de Vaca Muerta, donde la actividad hidrocarburífera se desarrolla sin una disputa territorial de estas características. A su entender, las declaraciones provenientes del Reino Unido agregan “ruido” a las perspectivas que rodean los proyectos petroleros del Atlántico Sur.

El principal proyecto actualmente en desarrollo es Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, mientras Rockhopper Exploration cuenta con el 35% restante.

La reacción de las acciones petroleras

Roberto Maidana, periodista de la revista Fortuna, puso el foco en la respuesta de los mercados después de los anuncios realizados por Milei. El periodista sostuvo que las acciones de compañías relacionadas con la explotación petrolera en Malvinas comenzaron a reflejar la incertidumbre de los inversores.

La reacción bursátil fue incluso más pronunciada durante la jornada posterior al anuncio: Navitas llegó a caer hasta 6% y Rockhopper hasta 12%, según datos recogidos por Reuters.

Maidana remarcó especialmente la exposición de los inversores institucionales a estas empresas y el impacto que podría tener una ampliación de las sanciones. “Cuando se mete con la plata, con el dinero de los inversores, empieza a cambiar un poco la discusión. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo”, sostuvo.

El Gobierno amplía las denuncias penales

En paralelo, la Oficina del Presidente anunció nuevas denuncias penales contra empresas que, según el Ejecutivo, estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.

Las presentaciones no estarán dirigidas únicamente contra las compañías. El comunicado oficial anticipó que también serán individualizados directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones vinculadas con esas actividades.

El Ejecutivo indicó que las nuevas acciones podrán derivar tanto en la ampliación de procesos judiciales existentes como en la apertura de otras causas. Días antes, ya había anunciado denuncias contra distintas sociedades de Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas.

La Casa Rosada también inició procedimientos sancionatorios contra personas humanas y jurídicas relacionadas con la actividad hidrocarburífera que considera no autorizada, mientras el conflicto suma presión política, judicial y financiera alrededor de los proyectos petroleros en el Atlántico Sur.