El pronóstico en el AMBA registrará una fuerte fluctuación térmica durante esta semana en el tramo final del invierno

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una semana caracterizada por una marcada fluctuación de temperaturas a pocos días del inicio de la primavera. Tras un fin de semana marcado por una sudestada y un desplome del termómetro, el mapa meteorológico de la región se encamina hacia un ambiente cambiante en el que se alternarán mañanas frías y tardes más amables.

Los antecedentes inmediatos de este fenómeno se sintieron con fuerza durante la madrugada del domingo. Conforme al análisis de Meteored, el aire frío dejó marcas bajo cero en el Gran Buenos Aires, con registros severos en estaciones oficiales como -1,5 °C en Ezeiza, -0,4 °C en Morón y -0,1 °C en Campo de Mayo.

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La magnitud de la irrupción polar en solo 24 horas fundamentó el aviso de alerta amarilla por bajas temperaturas que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional. Localidades como Morón amanecieron con 9,3 °C menos que en la jornada previa, mientras que Ezeiza descendió 8,4 °C respecto del sábado.

La Ciudad de Buenos Aires sintió el impacto en el área ribereña: Aeroparque anotó 3,5 °C de mínima, un valor marcadamente inferior a los 10,6 °C promedio que caracterizan históricamente al mes de septiembre.

En la continuidad del cronograma semanal, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta un lunes 14 de septiembre invernal con una mínima de 5 °C a 7 °C y marcas que rondarán entre los 13 °C y 16 °C de máxima. Durante el día primará la nubosidad variable sobre la Capital Federal y los municipios circundantes, con vientos que rotarán progresivamente hacia el sector norte.

Se espera un ascenso gradual de la temperaturas durante el fin de semana

El panorama modificará su curso durante la jornada del martes 15. El ingreso de aire más templado desde el norte impulsará la temperatura máxima hasta tocar un techo de entre 19 °C y 20 °C. No obstante, según lo publicado por Meteored, se espera la aproximación de un frente frío desde la Patagonia hacia el final del día.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el impacto de ráfagas y el pico de 23 °C

Este sistema frontal provocará un nuevo incremento en la velocidad del viento, con ráfagas de 50 km/h hacia la noche, fundamentalmente en las zonas ribereñas del Río de la Plata. A pesar de este pasaje inestable, los modelos vigentes desestiman por el momento la formación de lluvias significativas en la zona urbana.

El ingreso de la masa de aire posterior derivará en un breve refrescamiento para el miércoles 16. Las marcas térmicas descenderán con mínimas de 6 °C y máximas situadas en torno a los 13 °C o 15 °C, bajo un cielo con escasa nubosidad.

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A partir del jueves 17 dará comienzo una consolidada recuperación de las temperaturas. La presencia de vientos leves predominantes del sector norte y el mayor protagonismo del sol empujarán la máxima hasta los 20 °C o 22 °C, consolidando un escenario más templado en el tramo final de la estación previa a la primavera.

La tendencia al alza tocará su pico sobre el cierre de la semana laboral. De acuerdo a los datos difundidos por TN, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el viernes 18 alrededor 23 °C de máxima, convirtiéndose en la jornada más calurosa de todo el período.

Este ascenso paulatino genera expectativas en torno a las condiciones ambientales para el posterior fin de semana, que coincidirá con las vísperas del Día de la Primavera. El comportamiento del tiempo durante los próximos días resultará clave para estabilizar las marcas atmosféricas en la región metropolitana.