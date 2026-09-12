Ola de frío en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor al AMBA

La ola de frío que afectó al AMBA durante los últimos días continuará hasta este domingo, con temperaturas muy por debajo de las habituales para septiembre. El viento del sudeste, las ráfagas y la presencia de una leve sudestada marcaron el cierre de una semana con jornadas grises y máximas que en algunos días no superaron los 12°C.

El sábado comenzó con cielo mayormente nublado, lloviznas débiles y temperaturas de entre 7°C y 12°C. Las marcas quedaron lejos de los valores habituales para esta época del año, cuando las máximas suelen rondar los 20°C.

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La persistencia del viento del sudeste, con ráfagas de hasta 50 km/h, también provocó crecidas moderadas en el Río de la Plata, con pleamares cercanas a los 2,30 metros en los puertos del AMBA.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires a partir del lunes

El domingo será el último día de este período de temperaturas invernales. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

A partir del lunes, el panorama comenzará a cambiar. El ingreso de viento del norte favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas, con una máxima prevista de 16°C y condiciones estables.

El martes continuará la tendencia, con registros de entre 8°C y 19°C. El viento podría rotar temporalmente al sur y generar un nuevo descenso durante el miércoles, cuando se esperan entre 6°C y 16°C.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

El repunte más marcado llegará hacia el final de la semana. El jueves la máxima podría alcanzar los 23°C y el viernes llegaría a 25°C, con mayor estabilidad y predominio del sol.

De esta manera, el período de bajas temperaturas dará paso a jornadas más templadas y acordes con la transición hacia la primavera.

LB/AF