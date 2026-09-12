Este sábado 12 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentarán un ingreso de aire frío que traerá un descenso notorio de la temperatura.
La jornada estará dominada por abundante nubosidad y ráfagas de viento del sector sur que harán sentir la baja térmica a lo largo de todo el fin de semana.
Con lluvias a la vista, el frío polar volverá a instalarse en el AMBA y la temperatura caerá a los 6° el fin de semana
Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará entre los 10°C y 12°C, registrándose una máxima de apenas 10°C en las horas diurnas que irá cayendo hacia la noche.
La mínima del día alcanzará los 4°C hacia el final de la jornada. Asimismo, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, situándose entre un 10% y un 20% con alguna llovizna aislada durante la mañana.
El viento soplará persistentemente desde el sur con velocidades promedio de 17 mph (aproximadamente 27 km/h), elevando la sensación de frío.
La humedad relativa oscilará cerca del 78%, manteniendo un ambiente húmedo e inestable en toda la franja metropolitana.
Tanto en la Capital Federal como en el del Gran Buenos Aires se mantendrán condiciones similares de cielo nublado y ambiente marcadamente fresco.
Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta
Alertas y pronóstico extendido para los próximos días
Para el domingo 13 de septiembre, las condiciones meteorológicas mostrarán una leve mejora en cuanto a la nubosidad, pasando a cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, el aire frío se asentará con fuerza: la mínima se ubicará en 4°C y la máxima alcanzará solo los 12°C, con vientos moderados del sector sudeste.
El comienzo de la semana laboral mantendrá valores bajos en las primeras horas, registrando 6°C de mínima el lunes y una máxima que asciende paulatinamente a 15°C.
El Niño superará los 3°C y podría ser un evento histórico, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas
Hacia el jueves y viernes de la próxima semana se prevé un paulatino ascenso térmico con máximas que volverán a tocar los 21°C con cielo despejado.
En el resto del territorio nacional se mantiene el seguimiento oficial respecto al desplazamiento de los frentes fríos hacia el norte del país.