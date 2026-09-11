El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA comienza a registrar un cambio rotundo este viernes 11 de septiembre. Tras una jornada previa más templada, la rotación de los vientos hacia el sector sudeste marcará el ingreso de una masa de aire fresco que abrirá paso a un marcado descenso térmico en la región metropolitana.

El cambio de circulación atmosférica empezará a sentirse con mayor nitidez a medida que transcurra la jornada. La entrada de viento del sudeste generará mayor cobertura nubosa y un ambiente progresivamente más frío y ventoso hacia las horas de la tarde y la noche.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este viernes 11 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C. El cielo se presentará mayormente nublado a cubierto en varios tramos del día.

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Clima viernes 11 de septiembre

El factor determinante de la jornada será el incremento del viento desde el sudeste, con velocidades que se ubicarán entre los 13 y 22 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h hacia la tarde y la noche. Esta situación aportará una marcada sensación de frescura, acentuada por los niveles de humedad.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades de lluvias débiles o lloviznas aisladas se mantienen bajas, situándose cerca del 10% al 20% hacia el final de la tarde y durante las últimas horas del día. Por lo tanto, no se anticipan tormentas ni precipitaciones de gran volumen sobre el área metropolitana.

Con lluvias a la vista, el frío polar volverá a instalarse en el AMBA y la temperatura caerá a los 6° el fin de semana

En las zonas más alejadas del AMBA, especialmente en áreas suburbanas del oeste y sur del Gran Buenos Aires, las marcas térmicas mínimas registrarán valores ligeramente inferiores a los medidos en los barrios del centro porteño.

Alertas meteorológicas este 11 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no se mantienen alertas vigentes por fenómenos severos para la Capital Federal ni la provincia de Buenos Aires durante esta jornada. No obstante, el impacto del viento costero mantendrá bajo vigilancia el nivel del Río de la Plata por el ingreso de aire sudeste.

Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta

La tendencia para los próximos días confirma la consolidación de un ambiente invernal de cara al fin de semana en CABA y la provincia de Buenos Aires. El flujo de aire frío continuará intensificándose el sábado 12 de septiembre, día en el que se espera una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 12 °C.

Para el domingo 13 de septiembre, el registro térmico tocará el piso del período en la zona central del país. Se proyecta una mañana fría con una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del sector sur.

En el resto del territorio argentino, el panorama meteorológico se mantiene estable en el norte, mientras que la zona cordillerana de la Patagonia experimentará bajas temperaturas y precipitaciones en forma de lluvia y nieve hacia el inicio del fin de semana.