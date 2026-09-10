Del piquete al territorio: cómo se reinventaron los movimientos sociales para sobrevivir en la era Milei

A partir de fines de 2023 y principios de 2024, los movimientos sociales tuvieron que reinventarse en la era Javier Milei por una serie de condiciones que impuso la administración libertaria. En pocos meses sufrieron recortes de fondos en los comedores sociales que gestionaban y no pudieron cortar calles para reclamar gracias a un protocolo anti piquetes inflexible que instrumentó por aquel entonces la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Cuál fue la receta entonces para sobrevivir? Una muy simple: el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Libres del Sur comenzaron a fortalecer sus cuadros militantes, aumentaron sus vínculos territoriales con vecinos.

Y, sobre todo, trataron de tejer vínculos con gremios, municipios y provincias alejados de La Libertad Avanza.

Por eso se hizo cada vez más frecuente ver a miembros del Movimiento Evita articular con la CGT por ejemplo en paros generales o movilizaciones. O con Alejandro Grobocopatel para poner en acción una plataforma integral de cuidados de adultos mayors. También está el paradigma de Libres del Sur, que se unió al combativo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y además apoyó huelgas generales de los gremios o protestas en plena calle.

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Además, la organización que conduce Silvia Saravia se dedicó a tomar la agenda de aquella población vulnerable, como el endeudamiento familiar. Así lo demostró esta semana al marchar contra Mercado Pago por “las tasas exorbitantes” que está cobrando la billetera virtual propiedad de Marcos Galperín. "Las organizaciones nos reconfiguramos. En nuestro caso hubo un reordenamiento de horarios, porque hay menos posibilidad de tener disponibilidad para sostener los espacios comunitarios, ya sea educativos, comedores, hasta emprendimientos. La realidad es que los emprendimientos terminaron frustrandose o reconvirtiendose por la situacion economica-social en la que vivimos, principalmente por la competencia desleal de la apertura de importaciones", expuso Saravia.

En torno a los alimentos, admitió que "hay varias provincias y municipios que han hecho un refuerzo en la asistencia alimentaria, porque la necesidad se profundiza y el gobierno se ha retirado por completo".

La CCC de Juan Carlos Alderete entró en una dinámica similar: se dedicó a confluir con otros sectores en divergentes marchas y trató de acompañar a los habitantes de barrios en situación de vulnerabilidad.

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En contacto con PERFIL, Rafael Villanueva, Secretario de Organización del Movimiento Evita, explicó qué sucedió en la era LLA. “El gobierno de Javier Milei decidió perseguir a las organizaciones sociales desde que empezó su mandato. Comandado por el plan económico del FMI, Caputo y Sturzenegger, buscaban desarticularnos, criminalizarnos y desacreditarnos, pero, aun habiendo golpeado fuerte en los sectores populares, no lograron ninguno de los tres objetivos”, analizó.

El dirigente dijo que fue clave la militancia en de cada organización en cada lugar. “En todos lados vas a encontrar un militante del Movimiento Evita o de otro movimiento popular organizando la demanda por mejores condiciones de vida. Visibilizando la crisis de salud mental y del consumo problemático generando espacios de escucha”, determinó.



También dijo que cada organización ofrece “acompañamiento, organizando redes comunitarias para conseguir donaciones para los comedores, profundizando la organización del trabajo de la economía popular con experiencias cooperativistas como «Cuidarnos», y articulando con municipios, provincias y el sector privado”.

Y aseguró que cada agrupación supo redoblar esfuerzos, siempre con sintonía con el vecino. “En estos contextos donde la hostilidad cae sobre los que menos tienen, los movimientos populares se mantienen más que nunca desde la organización comunitaria para resistir y sostener la vida”.

El Evita además mira con ganas 2027 en términos electorales: el jueves por la tarde, el secretario general del Movimiento de la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Cholo” Ancona, fue convocado para integrar el equipo político encargado de fortalecer el armado nacional del gobernador Axel Kicillof de cara al próximo escenario electoral.

Junto a otros dirigentes de confianza del mandatario bonaerense, Ancona tendrá entre sus principales tareas la articulación con referentes políticos de distintas provincias y con representantes de sectores sociales, empresariales y gremiales, con el objetivo de ampliar la base territorial y política del espacio.

JPK/fl