La CGT se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano para presentar un informe sobre la crisis social argentino

A dos meses de la visita del Papa a la Argentina, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) jugará fuerte, con una foto de impacto: mantendrá este sábado por primera vez un encuentro con León XIV en el Vaticano. La audiencia privada está prevista para las 11 (hora de Roma) y tendrá como representantes cegetistas a Cristian Jerónimo, co-secretario de la central, y a Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales, quienes expondrán un detallado diagnóstico sobre la situación laboral y socioeconómica que atraviesa la Argentina.

La reunión se da en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, que congrega en la capital italiana a referentes sindicales, empresariales, sociales y de la Iglesia. Durante el evento, la delegación nacional planteará el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el aumento de la precarización, el endeudamiento de los hogares y las dificultades estructurales para la generación de empleo registrado.

La CGT se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano y le hará un pedido muy especial de cara a su visita a la Argentina

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Tal como supo PERFIL, se trata de una jugada planificada desde hace meses y que tratará de tener correlato con otro cónclave con el máximo representante de la Iglesia Católica pero en la Argentina. Fuentes eclesiásticas con buena sintonía con la calle Azopardo se encuentran preparando el terreno para que eso suceda.

Para fuentes gremiales, el cónclave adquiere una especial relevancia política y simbólica al producirse meses antes del viaje previsto del Santo Padre a la Argentina en noviembre, periplo que incluiría también a Uruguay y Perú. En ese escenario, los dirigentes gremiales buscan posicionar la agenda social y productiva local como parte de los ejes previos a la llegada del Pontífice a Sudamérica.

Durante su intervención previa en el foro sinodal de este viernes, Gerardo Martínez enfatizó la necesidad de articular un "nuevo contrato social" que contemple al sector público, privado y sindical. "Para toda nuestra región, por el valor que tiene la visión que lleva adelante nuestro papa León XIV, se plantea la necesidad de que los actores sociales, el sector empresarial, el sector sindical y los Estados discutamos respuestas conjuntas frente a las desigualdades", sostuvo el referente de la UOCRA.

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Uno de los aspectos centrales que la comitiva cegetista trasladará a la audiencia con el Papa es la irrupción de la inteligencia artificial y los procesos de automatización en el mercado laboral. Desde la central obrera sostienen que la adopción tecnológica debe ser negociada colectivamente para garantizar condiciones dignas.

"No podemos aceptar que un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos que le corresponden a un trabajador o a una trabajadora", remarcó Martínez, al sintetizar la postura sindical bajo tres ejes: "No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición". En la misma línea, concluyó que el verdadero reto radica en combinar "productividad con distribución y desarrollo con justicia social".

MSS