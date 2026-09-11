Cuenta regresiva para León XIV: el Gobierno define los feriados y el operativo de seguridad a la espera de la agenda del Vaticano

El Poder Ejecutivo transita la recta final para recibir al papa León XIV. Con la mirada puesta en el martes 15, fecha en la que la Santa Sede enviará el cronograma oficial de la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, los despachos oficiales preparan la última fase del operativo logístico. La hoja de ruta enviada desde Roma será la pieza clave para que la Casa Rosada resuelva una de las incógnitas de la agenda pública: el esquema de asuetos y feriados que se aplicarán durante los cuatro días de estadía del Sumo Pontífice en el país.

Con ese documento sobre la mesa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocará a un nuevo encuentro interdisciplinario. La reunión sentará en una misma mesa a los representantes del Gobierno nacional, la Iglesia y las administraciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, los tres distritos que recorrerá el líder de la Iglesia Católica. El objetivo de la cumbre será alinear las piezas del operativo que comenzó a diseñarse a mediados de agosto.

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El aspecto de la seguridad y el control territorial ya cuenta con una estructura definida. El Ministerio de Seguridad oficializó la creación de tres Comandos Unificados Federales que operarán en la Capital Federal, en la provincia de Córdoba y en los municipios bonaerenses de Claypole y Luján. Este dispositivo fue diagramado tras la inspección de la misión de avanzada del Vaticano, liderada por el sacerdote mexicano Salas Castañeda, quien recorrió los puntos geográficos de la visita junto a funcionarios locales.

El itinerario preliminar marca que el avión papal aterrizará el domingo 8 proveniente de Montevideo. El primer paso del jefe de Estado vaticano será una ofrenda en la Plaza San Martín, previa a su traslado a la Casa Rosada para mantener un encuentro bilateral con Javier Milei y saludar al Gabinete nacional. La jornada continuará con una recepción a diplomáticos y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad, para luego culminar en la Nunciatura Apostólica del barrio de Recoleta, un área que permanecerá bajo un estricto perímetro de vallado policial.

La agenda incluye un encuentro con Axel Kicillof

La agenda del lunes 9 trasladará la comitiva a la provincia de Buenos Aires. León XIV visitará el Cotolengo Don Orione en la localidad de Claypole, donde será recibido por el gobernador Axel Kicillof. El programa de ese día también contempla una recorrida por la cárcel de Devoto y un cierre con un oficio religioso frente al Monumento a los Españoles, un evento que contará con la asistencia del presidente de la Nación.

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Pedidos del Vaticano y despliegue federal

El diagrama de actividades diseñado desde Roma incluye una solicitud protocolar directa hacia la administración nacional. Según los intercambios entre ambas delegaciones, la Santa Sede pidió expresamente que el Estado argentino cuente con representación oficial en la totalidad de las actividades que el líder religioso encabece dentro del territorio.

Más allá del esquema en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la comitiva papal ampliará su radio de acción hacia el interior del país y hacia sectores específicos de la sociedad. El itinerario incluye un vuelo a la provincia de Córdoba para oficiar una misa en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), además de un encuentro programado con jóvenes de distintos puntos geográficos.

El cierre de los compromisos institucionales abarcará una cumbre con el mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, el Sumo Pontífice se reunirá con dirigentes sindicales, representantes de movimientos sociales y empresarios, completando así una agenda que ya cuenta con el aval conjunto del Gobierno y el Episcopado local tras las recientes reuniones de coordinación.

TC/MSS