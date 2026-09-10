La CGT se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano y le hará un pedido muy especial de cara a su visita a la Argentina

La CGT se encontrará en el Vaticano con el Papa León XIV este sábado 12 de septiembre, a las 11, cuando el Santo Padre le conceda una audiencia privada a un grupo de sindicalistas, líderes de movimientos sociales y empresarios de diferentes países que este jueves 10 y el próximo viernes 11 serán parte del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.

Javier Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer"

Según Infobae, de esta reunión privada participarán dos referentes de la CGT, Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez, quienes, además de solicitarle al máximo referente de la Iglesia Católica un encuentro en Argentina en noviembre, cuando visite nuestro país, planean informarle de los graves inconvenientes que sufren los trabajadores como consecuencia, según su criterio, de las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Martínez le confesó al medio antes citado sus esperanzas de que la visita del Santo Padre a nuestro país se asocie a un mensaje centrado en temas importantes como la protección de niños y jubilados, la desigualdad social, el acceso a la salud y las migraciones.

Gerardo Martínez

El Ministerio de Seguridad creó tres comandos unificados para la visita del papa León XIV

El Ministerio de Seguridad anunció la creación de tres Comandos Unificados Federales para proteger, durante su visita a la Argentina, al Papa León XIV, que funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y en la provincia de Córdoba.

Esta información se dio a conocer en tres resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, donde se informa que la cartera de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal creado por la Resolución N° 403 del 21 de mayo de 2024 “a los fines de planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad” de León XIV.

Papa León XIV

Además, se informó que se crearon el Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Comando Unificado Federal Buenos Aires-Luján-Claypole; y el Comando Unificado Federal Córdoba, cuya función será “preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico” en Argentina.

Lo que la visita del Papa León XIV debería despertar en el corazón argentino

También tendrán que “adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el Papa León XIV, sin perjuicio de las competencias de los organismos encargados de su custodia inmediata; proteger a las delegaciones oficiales, autoridades nacionales, extranjeras y personas participantes; prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior”.

HM/DCQ