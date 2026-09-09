Malvinas: el Gobierno prepara nuevas sanciones y analiza extenderlas a la pesca y otras actividades

El Gobierno nacional avanza en el endurecimiento de su estrategia sobre las Islas Malvinas y evalúa ampliar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso la próxima semana para incorporar sanciones que alcancen, además de las tareas de exploración y explotación hidrocarburífera, a la pesca ilegal y otras actividades vinculadas con los recursos de la zona.

La incorporación de estos sectores se terminará de definir en las próximas horas en la Secretaría de Legal y Técnica y busca modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, para extender el régimen de sanciones.

Además, la posibilidad de incluir a la pesca responde a un reclamo que surgió desde el propio sector pesquero y que luego fue tomado por el peronismo. Durante la sesión de Diputados de este miércoles, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que las nuevas sanciones también alcancen a las empresas que participen de actividades pesqueras vinculadas con las islas.

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El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados el próximo lunes. El oficialismo busca un tratamiento rápido en comisión para que comience a debatirse entre fines de septiembre y principios de octubre, con la expectativa de que avance sin mayores resistencias políticas.

Se sabe que entre los posibles funcionarios que podrían explicar el contenido de la iniciativa en el Congreso aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración del texto. El asesor presidencial Santiago Caputo trabaja por estas horas en los últimos detalles de la iniciativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica antes de su envío al Parlamento.

Esta normativa prevé que aquellas empresas, personas o proveedores que operen o presten servicios a compañías vinculadas con actividades no autorizadas por la Argentina queden impedidos de contratar tanto con el Estado nacional como con privados en el país.

Sin embargo, el paquete también se complementa con las denuncias penales presentadas por la Cancillería y la Procuración del Tesoro contra firmas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El emprendimiento está liderado por Navitas Petroleum, que tiene el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.

Ambas avanzaron a fines de 2025 con la decisión final de inversión para desarrollar el proyecto, que podría convertirse en el primer emprendimiento de producción de petróleo en aguas próximas a las islas. Para la Argentina, esas operaciones son ilegítimas porque se desarrollan sin autorización del Estado nacional en un área sobre la que el país sostiene su reclamo de soberanía.

Malvinas: quiénes son las 45 empresas y personas que el Gobierno sancionará, entre ellas Navitas y Rockhopper

Qué dijo Milei sobre las nuevas sanciones

En su discurso en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, este miércoles, Milei afirmó que ya se iniciaron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin autorización argentina.

Sostuvo: “Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”.

Además, ratificó que el Gobierno avanzará con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será contemplado en el Presupuesto 2027. Según Milei, la inversión se realizará mediante una reasignación de recursos y no comprometerá el superávit fiscal.

El canciller Quirno y el ministro Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer la zona y avanzar en los detalles vinculados con la obra.

MV/MSS