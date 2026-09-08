La Casa Rosada reactivó el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo destinado a atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de las provincias, después de más de dos meses sin transferencias. A una semana de que el presidente Javier Milei vuelva al Congreso para presentar el Presupuesto 2027, el Ejecutivo giró $12.000 millones a Jujuy, La Pampa y Misiones.

A diferencia de la coparticipación, estos recursos no se distribuyen de manera automática, sino que la Nación define cuándo y cuánto dinero gira a cada distrito. Los desembolsos se concretaron el viernes 4 de septiembre y fueron de $3.500 millones para Jujuy, $3.500 millones para La Pampa y $5.000 millones para Misiones.

El dato cobra relevancia porque durante los primeros ocho meses del año el fondo acumuló cerca de $798.839 millones, pero solo se distribuyeron aproximadamente $151.000 millones, es decir, el 18,9%. De esta manera, quedaron sin repartir unos $647.839 millones.

Solo en agosto, según un informe de Politikon Chaco, el fondo de ATN recaudó alrededor de $107.987 millones, aunque durante ese mes no hubo transferencias a las provincias. Los últimos desembolsos se habían registrado en julio.

Diego Santilli, en el centro de las negociaciones del oficialismo con los gobernadores

La Mesa Política de Milei, con el Presupuesto 2027 como uno de los ejes de la agenda

Con los nuevos giros de septiembre, 15 provincias recibieron ATN durante 2026. Misiones quedó al frente del ranking, con $25.000 millones acumulados en el año. Le siguen Entre Ríos, con $15.000 millones, y Corrientes y Mendoza, con $14.000 millones cada una.

Jujuy, que recibió ahora otros $3.500 millones, acumula $13.500 millones durante el año. La provincia gobernada por Carlos Sadir había recibido $3.000 millones en febrero, $2.000 millones en marzo y $5.000 millones en julio.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

En agosto volvió a profundizarse el ajuste a las provincias

Luego, el caso de Misiones también se destaca porque el giro de septiembre fue el quinto que recibió durante 2026. Con los $5.000 millones de este mes, la provincia gobernada por Hugo Passalacqua llegó a $25.000 millones.

A su vez, el desembolso a La Pampa tiene una particularidad: se trata del primer ATN que recibe la provincia desde diciembre de 2023. El gobernador Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios más críticos de la Casa Rosada, había solicitado los fondos en una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según explicaron desde la provincia, esos recursos serán utilizados para atender contingencias climáticas vinculadas a la sequía que afecta a distintos departamentos pampeanos.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

Antes de los desembolsos de septiembre, los ATN habían sido distribuidos entre otras 12 provincias. Además de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Jujuy, recibieron recursos Neuquén ($12.000 millones), Catamarca ($11.500 millones), Salta ($11.000 millones), San Juan ($10.000 millones), Chaco ($10.000 millones), Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Córdoba ($5.000 millones) y Santa Cruz ($4.000 millones).

Por qué los giros aparecen ahora

El Presupuesto es la herramienta que establece cuánto espera recaudar el Estado, cuánto prevé gastar y cuáles serán las principales prioridades para el año siguiente. El proyecto es elaborado por el Poder Ejecutivo y debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. A partir de ese momento comienza la etapa de discusión y aprobación parlamentaria.

Sin duda alguna, la administración libertaria buscará que el proyecto sea aprobado antes de que la agenda electoral de 2027 termine de concentrar la atención del Congreso. Para eso, necesitará negociar con los distintos bloques opositores y, especialmente, con los gobernadores y los legisladores que responden a ellos.

Uno de los puntos que seguramente estará sobre la mesa será justamente la relación financiera entre la Nación y las provincias. Los fondos discrecionales, la coparticipación, la obra pública y las transferencias aparecen entre los principales reclamos de los mandatarios provinciales.

MV/MSS