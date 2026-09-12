La nieve volvió a Córdoba: cerraron el Camino de las Altas Cumbres por el hielo y el frío

Una nueva nevada sorprendió este sábado a distintos puntos de Córdoba, en medio de un marcado descenso de la temperatura. Los copos cubrieron las Altas Cumbres y también llegaron a localidades del sur provincial, donde los vecinos registraron las primeras imágenes del fenómeno durante la mañana.

Por las condiciones meteorológicas, la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el Camino de las Altas Cumbres. La presencia de nieve y las bajas temperaturas pueden generar hielo sobre la calzada y dificultar la circulación.

La nevada también alcanzó a Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, entre otras localidades. El fenómeno llegó incluso a Justo Daract, en la vecina provincia de San Luis.

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La nieve cubrió las Altas Cumbres

Las zonas serranas fueron las más afectadas por la nevada. En distintos sectores de las Altas Cumbres, el paisaje quedó cubierto de blanco durante las primeras horas del sábado.

La nieve también se registró en localidades del departamento Río Cuarto y en otros puntos del sur de la provincia. Achiras, por su ubicación serrana, fue una de las localidades donde el fenómeno se hizo más visible.

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Durante los últimos días ya se habían registrado bajas temperaturas y algunas nevadas en sectores de las sierras. El nuevo descenso térmico generó nuevamente las condiciones para la caída de nieve.

La ruta E-34 permanece cortada de manera total debido a las condiciones del camino. La Policía Caminera recomendó extremar las precauciones en las zonas afectadas por el temporal.

Las bajas temperaturas pueden provocar la formación de hielo sobre la calzada, lo que aumenta el riesgo para quienes circulan por el corredor serrano. El corte alcanza al tramo del camino que atraviesa las Altas Cumbres, uno de los principales corredores de las sierras cordobesas.

Hay una alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba.

Entre las zonas alcanzadas aparecen Cruz del Eje, Villa Dolores, Coquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María.

LB